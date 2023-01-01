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Скрюченный домишко
Скрюченный домишко, 2017: актеры и роли
Crooked House
Скрюченный домишко
2017 / Великобритания
Трейлер
7.1
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Скрюченный домишко, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жиль Паке-Бреннер
Gilles Paquet-Brenner
В ролях
Кристина Хендрикс
Christina Hendricks
Джиллиан Андерсон
Gillian Anderson
Макс Айронс
Max Irons
Гленн Клоуз
Glenn Close
Аманда Аббингтон
Amanda Abbington
Теренс Стэмп
Terence Stamp
Стефани Мартини
Stefanie Martini
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Хонор Книфси
Honor Kneafsey
Роджер Эштон-Гриффитс
Roger Ashton-Griffiths
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