Наша рецензия

Прекрасное утро в рядовой российской глуши. Вот доносится петушиный крик, а затем и звонок телефона — это старший сын, успешный предприниматель Стас (Андрей Бурковский) звонит дорогой матушке. У него всё хорошо, он живёт в Москве. Там основал контору под названием «Трезвый водитель» и развозит после вечеринок московских олигархов, чтобы их истинное опухшее лицо не увидел никто, кроме него. Стоп, отмотаем чуть дальше. Было бы грешно обманывать читателя этого текста и…