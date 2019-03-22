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Трезвый водитель Трезвый водитель
Киноафиша Фильмы Трезвый водитель Отзывы о фильме «Трезвый водитель»
Трезвый водитель 2019 / Россия
5.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Трезвый водитель»

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Наша рецензия

Прекрасное утро в рядовой российской глуши. Вот доносится петушиный крик, а затем и звонок телефона — это старший сын, успешный предприниматель Стас (Андрей Бурковский) звонит дорогой матушке. У него всё хорошо, он живёт в Москве. Там основал контору под названием «Трезвый водитель» и развозит после вечеринок московских олигархов, чтобы их истинное опухшее лицо не увидел никто, кроме него. Стоп, отмотаем чуть дальше. Было бы грешно обманывать читателя этого текста и…

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ferula2011 22 марта 2019, 20:58
Не смог досмотреть...
22 марта 2019, 20:58 Ответить
Оля Пономарёва 22 марта 2019, 21:30
Ужасный фильм просто, не в одном предложении нету юмора , не смогли досмореть даже до середины....
Полная хрень!!!!
22 марта 2019, 21:30 Ответить
bvv1287 23 марта 2019, 08:38
Оценка
Фильм в стиле его режиссера Резо Гигиниешвили по типу «жары», с добрым юмором и конечным смыслом, обязателен к просмотру многим девушкам)))
23 марта 2019, 08:38 Ответить
Александр Шибанов 23 марта 2019, 10:04
Оценка
Ооооооочень приличный фильм. Рекомендуется к просмотру!
23 марта 2019, 10:04 Ответить
Ksenia Ignateva 23 марта 2019, 20:25
Оценка
Так себе хрень полная... только музычка порадовала😁
23 марта 2019, 20:25 Ответить
Александр Жильников 23 марта 2019, 22:07
Оценка
полный бред!!!!!!!! этому режиссеру лучше вообще ничего не снимать! самый тупой фильм
23 марта 2019, 22:07 Ответить
alfiya7163 24 марта 2019, 12:46
Оценка
Фильм классный, с большим интересом и с удовольствием посмотрела. Переживала за главного героя. Сюжет незаезженный, и юмор, и ценности жизни, и актеры всё супер👍 РЕКОМЕНДУЮ!
24 марта 2019, 12:46 Ответить
1igordgan 26 марта 2019, 21:46
Оценка
Ерунда полнейшая, с пол фильма ушел, хотя по трейлеру думал будет гораздо интересней.
26 марта 2019, 21:46 Ответить
Лариса Лариса 27 марта 2019, 13:03
Оценка
Гомно а не фильм. просто большая куча гомна!!! ушли с половины фильма...
27 марта 2019, 13:03 Ответить
Дарья Капустина 30 марта 2019, 18:57
Оценка
Фильм не о чём
30 марта 2019, 18:57 Ответить
Nadezhda Kuzmina 2 апреля 2019, 10:40
Оценка
Весь фильм пропитан идиотизмом. На троечку. Был один смешной момент. Не советую к просмотру.
2 апреля 2019, 10:40 Ответить
Виктор Таров 6 апреля 2019, 15:52
Оценка
Очередной говнофильм о покорении МСК. Не досмотрел. Жалко потраченного времени. Не рекомендую, проходите мимо
6 апреля 2019, 15:52 Ответить
safina1912 11 апреля 2019, 20:51
Оценка
Специально зарег. здесь что бы оставить свой отзыв о фильме. Фильм просто ПОТРЯСАЮЩИЙ! Я смеялась на весь зал(и я не одна) фильм очень смешной, легкий и с интересом смотриться. Актеры поьряспющие ребята. Снят хорошо, Москву красиво показали. Не понимаю плохих отзывов об этом фильме. Мне кажеться кому не понравился фильм-то у людей просто нет чувства юмора. Давно я с таким удовольствием не смотрела в кино фильм !
11 апреля 2019, 20:51 Ответить
safina1912 11 апреля 2019, 20:58
Оценка
Специально зарегистр. что бы написать свой отзыв о фильме. Фильм просто ПОТРЯСАЮЩИЙ!!! Я давно такого удавольствия от просмотра в конотеатре не получала. До этого посмотрела дамбо, ждала пока закончится. Этот фильм смотрела на одном дыхании. Смеялась на весь зал(и я не одна) актеры отличные, сюж
11 апреля 2019, 20:58 Ответить
safina1912 11 апреля 2019, 20:59
Оценка
Фильм супер!!!! Очень смешной! Смотрела на одном дыхании. Кому не понравилось то у людей просто нет чувства юмора. Весь зал смеялся
11 апреля 2019, 20:59 Ответить
safina1912 11 апреля 2019, 21:00
Оценка
Фильм СУПЕР!!! Смеялся весь зал! Кому не понравилось то у людей просто нет чувства юмора! Всем советую посмотреть.
11 апреля 2019, 21:00 Ответить
ultradoc 1 мая 2019, 21:59
Оценка
Дно российского кинематографа пробито... Ощущение, что сюжет написан на коленке с расчётом на слабоумную аудиторию. Это ж какого мнения надо быть о потенциальном зрителе чтобы выпустить подобное. Мерзко, не смешно, с кучей протыков и несосытыковок. Жаль потраченного времени.
1 мая 2019, 21:59 Ответить
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