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Ирина Мартыненко
Ирина Мартыненко
О персоне
Фильмография
Ирина Мартыненко
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Дата рождения
19 февраля 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Ирины Мартыненко
Родилась 19 февраля 1995 года. Хабаровск, Россия.
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Фильмография Ирины Мартыненко
Трезвый водитель
комедия, приключения
2019, Россия
5.0
Проигранное место
ужасы
2018, Россия
5.0
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