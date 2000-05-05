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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Анна Потебня
Анна Потебня
Anna Potebnya
О персоне
Фильмография
Анна Потебня
Anna Potebnya
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Дата рождения
5 мая 2000
Возраст
22 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия
Рост
160 см
Биография Анны Потебни
Родилась 5 мая 2000 года. Москва, Россия.
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Фильмография Анны Потебни
Однажды в пустыне
военный
2022, Россия / Сирия
7.0
#хочувигру
ужасы
2021, Россия
0.0
Приключения маленьких итальянцев
комедия, семейный
2014, Россия / Италия
6.0
Семицветик
мелодрама
2014, Россия
0.0
Дочь баяниста
мелодрама
2012, Россия
6.0
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