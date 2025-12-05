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Бай Иван и его банда решают устроить грандиозную попойку в пустой квартире, так как Спаська уехала к своей матери в деревню и забрала с собой Георгия. Но как только все было готово, Спаська неожиданно возвращается с “замечательной” новостью – все едут на море. Планы на выпивку рушатся, и Бай Иван начинает строить планы, как улизнуть и вернуться домой… не подозревая, что грабители уже сеют там хаос.
|5 декабря 2025
|Болгария