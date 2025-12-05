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Отпуск 2

, 2025
Почивката 2
Болгария / комедия / 18+
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О фильме

Бай Иван и его банда решают устроить грандиозную попойку в пустой квартире, так как Спаська уехала к своей матери в деревню и забрала с собой Георгия. Но как только все было готово, Спаська неожиданно возвращается с “замечательной” новостью – все едут на море. Планы на выпивку рушатся, и Бай Иван начинает строить планы, как улизнуть и вернуться домой… не подозревая, что грабители уже сеют там хаос.

В ролях

Dimitar Kiriazov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 Болгария

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 17 ноября 2025

Отзывы о фильме

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