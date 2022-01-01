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Евдокия Евдокия
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Евдокия, 1961

1961 / СССР
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня картины, Евдокия, всегда мечтала о большой семье. Когда после войны судьба сводит ее с кузнецом Евдокимом Чернышевым, девушка понимает, что это именно тот человек, с которым она хочет провести всю жизнь. Герои женятся, но их счастье омрачается тем, что Евдокия никак не может родить ребенка. Супруги решают эту проблему, взяв на воспитание сирот из детдома, но вскоре их отношениям приходится пройти серьезную проверку. В родной городок возвращается первая любовь Евдокии, и девушка не может устоять перед соблазном…

  • В основу сценария легла одноименная повесть Веры Пановой. Произведения советской писательницы также послужили основой для фильмов “Сережа” (1960), “Рабочий поселок” (1965), “На всю оставшуюся жизнь” (1975). 
  • В год выхода “Евдокия” заняла 9-е место по кассовым сборам - картину посмотрели более 30 миллионов советских зрителей. 
  • Съемки фильма проходили в Туле. Среди задействованных в кадре городских локаций - Пролетарский переулок, Чулковский мост, Ивановский путепровод и другие. 
  • Автором музыки к фильму стал Леонид Афанасьев. Среди других работ композитора - музыкальное сопровождение картин “Когда деревья были большими” (1961), “Хозяин тайги” (1968), “Вечный зов” (1973).

В небольшом провинциальном городке живут рабочий по имени Евдоким и его жена — Евдокия. Своих детей у них нет, они воспитывают приемных. Их жизнь может показаться на первый взгляд незамысловатой, обыденной — однако на самом деле она полна сильных страстей, ярких и важных событий, заставляющих глубоко сопереживать героям.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 17 апреля 1961
Возраст 12+
Режиссер
Татьяна Лиознова
В ролях
Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
Николай Лебедев
Николай Лебедев
Юрий Ахмадулин
Вера Алтайская
Евгений Ануфриев
Все актеры и съемочная группа
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Евдокия
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