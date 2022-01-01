Евдокия, 1961

Главная героиня картины, Евдокия, всегда мечтала о большой семье. Когда после войны судьба сводит ее с кузнецом Евдокимом Чернышевым, девушка понимает, что это именно тот человек, с которым она хочет провести всю жизнь. Герои женятся, но их счастье омрачается тем, что Евдокия никак не может родить ребенка. Супруги решают эту проблему, взяв на воспитание сирот из детдома, но вскоре их отношениям приходится пройти серьезную проверку. В родной городок возвращается первая любовь Евдокии, и девушка не может устоять перед соблазном…