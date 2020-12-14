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Иван Болотников
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Ивана Болотникова
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Фильмография Ивана Болотникова
Хармс
драма, биография
2017, Россия / Литва / Македония
7.0
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Недопритча об отце и дочери и искусственный интеллект против людей.
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14 декабря 2020 16:11
«Хармс» примет участие в 20-ом Шанхайском международном кинофестивале
Байопик «Хармс» Ивана Болотникова примет участие в конкурсе игровых полнометражных картин 20-го Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 26 июня. В борьбе за
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15 июня 2017 13:52
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