Александр Метелкин появился на свет 24 июня 1992 года в курортном городе Туапсе. За год до его рождения там открылся ТЮЗ. В детстве Саша был неисправимым двоечником. Мальчик отличался артистизмом, но страдал полным отсутствием организованности и патологической ленью. Поэтому педагоги выдохнули с облегчением, когда он принял решение отправиться в колледж после девятого класса. Там Метелкин пристрастился к художественной самодеятельности, стал участником команды КВН и впервые задумался об актерском ремесле всерьез. Вскоре он стал студентом Школы-студии МХАТ, попав на курс руководителя «Современника» Виктора Рыжакова.

В студенческие годы Метелкин стал более серьезным, чем в школьные времена. Он прочел все книги, которые игнорировал раньше. Получив диплом, поступил в театр на Таганке, на сцене которого воплотил множество ролей.

Карьера актера началась в 2017 году, но стала довольно быстро набирать обороты. После ряда эпизодических ролей в 2020 году он снялся в телесериале «Перевал Дятлова», который зрители увидели на телеканале ТНТ.

Александр состоит в браке и растит сына. Любит баню и рыбалку, а после премьеры постановки «Чайка» начал писать стихотворения, но пока стесняется показать их даже своей супруге.