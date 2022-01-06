Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Александр Метёлкин

Александр Метёлкин

Александр Метёлкин
Александр Метёлкин
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июня 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Туапсе, Россия
Рост
183 см
Биография Александра Метёлкина

Александр Метелкин появился на свет 24 июня 1992 года в курортном городе Туапсе. За год до его рождения там открылся ТЮЗ. В детстве Саша был неисправимым двоечником. Мальчик отличался артистизмом, но страдал полным отсутствием организованности и патологической ленью. Поэтому педагоги выдохнули с облегчением, когда он принял решение отправиться в колледж после девятого класса. Там Метелкин пристрастился к художественной самодеятельности, стал участником команды КВН и впервые задумался об актерском ремесле всерьез. Вскоре он стал студентом Школы-студии МХАТ, попав на курс руководителя «Современника» Виктора Рыжакова.

В студенческие годы Метелкин стал более серьезным, чем в школьные времена. Он прочел все книги, которые игнорировал раньше. Получив диплом, поступил в театр на Таганке, на сцене которого воплотил множество ролей.

Карьера актера началась в 2017 году, но стала довольно быстро набирать обороты. После ряда эпизодических ролей в 2020 году он снялся в телесериале «Перевал Дятлова», который зрители увидели на телеканале ТНТ.

Александр состоит в браке и растит сына. Любит баню и рыбалку, а после премьеры постановки «Чайка» начал писать стихотворения, но пока стесняется показать их даже своей супруге.

Интересные факты о Александре Метёлкине
  • В СССР в кино уже был актер, которого звали Александр Метелкин. Он ушел из жизни в 27 лет. Кроме того, в России есть футболист, тоже являющийся полным тезкой молодого актера;
  • После колледжа Александр попал в войска спецназа. В армии он терпел холод, осваивал стрельбу и учился решать военные задачи. Времена были непростые, но спортивный юноша все равно получал от службы удовольствие;
  • О своем поступлении в МХАТ Метелкин вспоминает с иронией. Актер подготовил для приемной комиссии всего один стих, надеясь, что этого хватит, чтобы его талант оценили по достоинству. Удивительно, но так и произошло;
  • На третьем курсе Александр играл в интернете перед зрителями, среди которых были заложники Беслана. По признанию актера, тогда он осознал, что важнее всего для актера взаимодействие с аудиторией.
Фильмография Александра Метёлкина
Летучий корабль
сказка 2022, Россия
0.0
Бессмертные
Бессмертные
драма 2022, Россия
0.0
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне
военный 2022, Россия / Сирия
7.0
1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
Рашн Юг
Рашн Юг
комедия, мелодрама 2021, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сапер Александр Робак воюет в Сирии в трейлере драматического боевика «Однажды в пустыне» Поставил картину автор «Адмирала» и «Союза Спасения».
Написать
6 января 2022 11:24
Полина Гагарина сыграет в игровой адаптации мультфильма «Летучий корабль» Ей достался совершенно новый персонаж.
Написать
6 декабря 2021 15:55
«Ни одна из профессий вообще не влияет на мужественность»: интервью с Риналем Мухаметовым Пластичный актёр о несгибаемых стереотипах и роли необычного моряка.
Написать
3 марта 2021 12:00
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Приложение киноафиши