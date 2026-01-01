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Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон Miranda Raison
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Миранда Рэйсон

Miranda Raison

Дата рождения
18 ноября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бёрнэм Торп, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Путешественник

Биография Миранды Рэйсон

Миранда Рэйсон родилась 18 ноября 1977 года в Бёрнэм Торпе в Великобритании. Отец Миранды – джазовый пианист, а мать работала на английском телевидении. Когда Миранде было пять лет, её родители развелись, девочка и ее брат остались с матерью. Среди родственников Рэйсон есть множество важных персон: например, ее дядя Тимоти Рэйсон был политиком-консерватором, а ее прадедушка – четвертый граф Лестер.

Детство девочки прошло в разных школах-пансионах, где она регулярно становилась жертвой травли. Это сделало ее крайне застенчивой и тихой, но не помешало заняться актерским мастерством в колледже Феликсстоу и всерьез задуматься о карьере на сцене. Окончив Академию драматического искусства в Лондоне, она стала работать в театре.

Миранда дебютировала на сцене в 1999 году, сыграв в пьесе «Человек, который пришёл на ужин». Её театральная карьера успешно продолжилась, она исполняла роли в важнейших для английской литературы пьесах, например, в «Отелло» Уильяма Шекспира. Параллельно с работой в театре актриса снималась на телевидении. Популярность ей принесла роль в сериале «Призраки».

В 2007 году Миранда вышла замуж за своего коллегу по сериалу «Призраки» Разу Джеффри, но через два года семья распалась. В 2017 году супругом актрисы стал Кристофер Моллард, у супругов есть ребёнок.

Актриса много снимается, выбирая сложные, интересные проекты, продолжает играть в театре. Она принимает участие в озвучивании фильмов, мультфильмов и документального кино.

Популярные фильмы

Воин 8.2
Воин (2019)
Призраки 8.1
Призраки (2002)
Льюис 8.1
Льюис (2006)

Фильмография Миранды Рэйсон

Splinter Cell: Караул смерти 6.7
Splinter Cell: Караул смерти
аниме , боевик 2025, США
Тайны сестры Бонифации 7.1
Тайны сестры Бонифации
драма 2022, Великобритания
Dragon Age: Искупление 6.3
Dragon Age: Искупление
фэнтези, боевик, приключения, анимация 2022, США
Воин 8.2
Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
Артемис Фаул 4.2
Артемис Фаул Artemis Fowl
фэнтези, семейный 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дыши ради нас 7.1
Дыши ради нас Breathe
драма 2017, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Чистота 7.7
Чистота
драма, криминал 2015, Франция
Зимняя сказка 7.4
Зимняя сказка The Winter’s Tale
спектакль 2015, Великобритания
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Новости о Миранде Рэйсон
«Время встретить свою судьбу»: представлен свежий тизер «Артемиса Фаула» от Disney
«Время встретить свою судьбу»: представлен свежий тизер «Артемиса Фаула» от Disney
«Спасем моего отца и спасем мир»: первый трейлер экранизации «Артемиса Фаула» от Disney
«Спасем моего отца и спасем мир»: первый трейлер экранизации «Артемиса Фаула» от Disney

Интересные факты о Миранде Рэйсон

  • Актриса свободно говорит на французском, итальянском и испанском языках.
  • Миранда признается, что не очень любит путешествовать из-за того, что ее постоянно укачивает. Предпочитает проводить время у моря со своими родными.
  • Актриса – поклонница писательницы Джилли Купер.
  • Миранда является попечителем организации поддержки семьи Home-Start в Суффолке.
  • Миранда озвучивала несколько персонажей видеоигр. Её голосом говорят лейтенант Сандра в Apache: Air Assault, несколько героев в игре Secret World. За работу в игре Dragon Age награждена премией в категории «Лучший ансамбль озвучивания в видеоигре».
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