Миранда Рэйсон родилась 18 ноября 1977 года в Бёрнэм Торпе в Великобритании. Отец Миранды – джазовый пианист, а мать работала на английском телевидении. Когда Миранде было пять лет, её родители развелись, девочка и ее брат остались с матерью. Среди родственников Рэйсон есть множество важных персон: например, ее дядя Тимоти Рэйсон был политиком-консерватором, а ее прадедушка – четвертый граф Лестер.

Детство девочки прошло в разных школах-пансионах, где она регулярно становилась жертвой травли. Это сделало ее крайне застенчивой и тихой, но не помешало заняться актерским мастерством в колледже Феликсстоу и всерьез задуматься о карьере на сцене. Окончив Академию драматического искусства в Лондоне, она стала работать в театре.

Миранда дебютировала на сцене в 1999 году, сыграв в пьесе «Человек, который пришёл на ужин». Её театральная карьера успешно продолжилась, она исполняла роли в важнейших для английской литературы пьесах, например, в «Отелло» Уильяма Шекспира. Параллельно с работой в театре актриса снималась на телевидении. Популярность ей принесла роль в сериале «Призраки».

В 2007 году Миранда вышла замуж за своего коллегу по сериалу «Призраки» Разу Джеффри, но через два года семья распалась. В 2017 году супругом актрисы стал Кристофер Моллард, у супругов есть ребёнок.

Актриса много снимается, выбирая сложные, интересные проекты, продолжает играть в театре. Она принимает участие в озвучивании фильмов, мультфильмов и документального кино.