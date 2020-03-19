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Миранда Рэйсон

Miranda Raison
Миранда Рэйсон
Миранда Рэйсон Miranda Raison
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Дата рождения
18 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бёрнэм Торп, Англия, Великобритания
Рост
165 см
Биография Миранды Рэйсон

Миранда Рэйсон родилась 18 ноября 1977 года в Бёрнэм Торпе в Великобритании. Отец Миранды – джазовый пианист, а мать работала на английском телевидении. Когда Миранде было пять лет, её родители развелись, девочка и ее брат остались с матерью. Среди родственников Рэйсон есть множество важных персон: например, ее дядя Тимоти Рэйсон был политиком-консерватором, а ее прадедушка – четвертый граф Лестер.

Детство девочки прошло в разных школах-пансионах, где она регулярно становилась жертвой травли. Это сделало ее крайне застенчивой и тихой, но не помешало заняться актерским мастерством в колледже Феликсстоу и всерьез задуматься о карьере на сцене. Окончив Академию драматического искусства в Лондоне, она стала работать в театре.

Миранда дебютировала на сцене в 1999 году, сыграв в пьесе «Человек, который пришёл на ужин». Её театральная карьера успешно продолжилась, она исполняла роли в важнейших для английской литературы пьесах, например, в «Отелло» Уильяма Шекспира. Параллельно с работой в театре актриса снималась на телевидении. Популярность ей принесла роль в сериале «Призраки».

В 2007 году Миранда вышла замуж за своего коллегу по сериалу «Призраки» Разу Джеффри, но через два года семья распалась. В 2017 году супругом актрисы стал Кристофер Моллард, у супругов есть ребёнок.

Актриса много снимается, выбирая сложные, интересные проекты, продолжает играть в театре. Она принимает участие в озвучивании фильмов, мультфильмов и документального кино.

Интересные факты о Миранде Рэйсон
  • Актриса свободно говорит на французском, итальянском и испанском языках.
  • Миранда признается, что не очень любит путешествовать из-за того, что ее постоянно укачивает. Предпочитает проводить время у моря со своими родными.
  • Актриса – поклонница писательницы Джилли Купер.
  • Миранда является попечителем организации поддержки семьи Home-Start в Суффолке.
  • Миранда озвучивала несколько персонажей видеоигр. Её голосом говорят лейтенант Сандра в Apache: Air Assault, несколько героев в игре Secret World. За работу в игре Dragon Age награждена премией в категории «Лучший ансамбль озвучивания в видеоигре».
Фильмография Миранды Рэйсон
Артемис Фаул
Артемис Фаул
фэнтези, семейный 2019, США
4.0
Дыши ради нас
Дыши ради нас
драма 2017, Великобритания
7.0
Мужчина по вызову 2
Мужчина по вызову 2
комедия 2005, США
5.0
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