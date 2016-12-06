Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слишком свободный человек Слишком свободный человек
Киноафиша Фильмы Слишком свободный человек

Слишком свободный человек, 2016

2016 / Россия
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Документальную ленту «Слишком свободный человек» сняла Вера Кричевская («Гражданин поэт: Прогон года»). Совместно с Михаилом Фишманом она проделала большую работу, чтобы собрать данные о жизни погибшего Бориса Немцова.

Фильм «Слишком свободный человек» представляет собой не только отличную биографию политика, но также является пособием по истории России. Главный голос картины принадлежит Борису Немцову лично, что стало возможным благодаря компиляции на основе теле- и радиоинтервью. Кроме того, в картине собраны воспоминания известных бизнесменов и политиков 90-х, которые работали вместе с Немцовым. Например, героями ленты стали Татьяна Юмашева (дочка Бориса Ельцина), Валентин Юмашев (глава администрации президента), Михаил Фридман (предприниматель), Григорий Явлинский (политик) и другие.

- Премьера картины «Слишком свободный человек» состоялась на фестивале Артдокфест в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге

- Создатели фильма собрали архив, в котором отражены 25 последних лет жизни Бориса Немцова

- Сосценаристом картины выступил журналист и ведущий канала «Дождь» Михаил Фишман

- Фильм «Слишком свободный человек» - это один из трёх документальных проектов о Борисе Немцове, снятых за последние два года. Также были сняты «Мой друг Борис Немцов» и «Немцов»

Документальный фильм-байопик о Борисе Немцове, вся жизнь которого, начиная с молодых лет, плотно переплелась с историей новой России. Основной голос фильма – голос самого Немцова, компиляция, созданная авторами из архивных радио- и телеинтервью. При этом фильм построен на уникальных архивных съемках и воспоминаниях крупных фигур 90-х годов, – политиков, бизнесменов, - которые были друзьями и коллегами Бориса Немцова. Среди рассказчиков – Татьяна Юмашева, дочь и советник президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, глава президентской администрации, пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский, предприниматель Михаил Фридман, политик Григорий Явлинский и многие другие. В фильме также участвуют соратники Немцова нулевых годов - Илья Яшин, Алексей Навальный и другие.

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 февраля 2017
Премьера в мире 6 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Вера Кричевская
Вера Кричевская
В ролях
Борис Немцов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Танцовщик
Танцовщик (2016)
7.4
Постер фильма Слишком свободный человек 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Он хотел бы так умереть – на мосту по пути в Кремль, от пули материального врага» - говорили о нем родные. На экраны вышел «Слишком свободный человек» - фильм-байопик о Борисе Немцове, собравший в первый же день полные залы в кинотеатрах. Все пришли ради одной цели, узнать, как же было все на самом деле? Вера Кричевская («Гражданин поэт. Прогон года») в сотрудничестве с ведущим канала «Дождь» Михаилом Фришманом собрала целый архив,…
Читать
anastasia_r 28 февраля 2017, 20:18
Фильм замечательный. Фильм очень сильный. Посмотрев его, понимаешь, что означает выражение "история не знает сослагательного настроения". Впервые в… Читать дальше…
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На фестивале «Спутник над Польшей» покажут лучшие российские документальные фильмы В рамках 11-го фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей», который пройдет в Варшаве со 2 по 12 ноября, будет представлена документальная программа. Программа: «Озеро
Написать
27 октября 2017 12:19
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши