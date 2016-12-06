Слишком свободный человек, 2016

Наша рецензия

«Он хотел бы так умереть – на мосту по пути в Кремль, от пули материального врага» - говорили о нем родные. На экраны вышел «Слишком свободный человек» - фильм-байопик о Борисе Немцове, собравший в первый же день полные залы в кинотеатрах. Все пришли ради одной цели, узнать, как же было все на самом деле? Вера Кричевская («Гражданин поэт. Прогон года») в сотрудничестве с ведущим канала «Дождь» Михаилом Фришманом собрала целый архив,…