Слишком свободный человек, 2016

Документальную ленту «Слишком свободный человек» сняла Вера Кричевская («Гражданин поэт: Прогон года»). Совместно с Михаилом Фишманом она проделала большую работу, чтобы собрать данные о жизни погибшего Бориса Немцова.
Фильм «Слишком свободный человек» представляет собой не только отличную биографию политика, но также является пособием по истории России. Главный голос картины принадлежит Борису Немцову лично, что стало возможным благодаря компиляции на основе теле- и радиоинтервью. Кроме того, в картине собраны воспоминания известных бизнесменов и политиков 90-х, которые работали вместе с Немцовым. Например, героями ленты стали Татьяна Юмашева (дочка Бориса Ельцина), Валентин Юмашев (глава администрации президента), Михаил Фридман (предприниматель), Григорий Явлинский (политик) и другие.
- Премьера картины «Слишком свободный человек» состоялась на фестивале Артдокфест в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге
- Создатели фильма собрали архив, в котором отражены 25 последних лет жизни Бориса Немцова
- Сосценаристом картины выступил журналист и ведущий канала «Дождь» Михаил Фишман
- Фильм «Слишком свободный человек» - это один из трёх документальных проектов о Борисе Немцове, снятых за последние два года. Также были сняты «Мой друг Борис Немцов» и «Немцов»
Документальный фильм-байопик о Борисе Немцове, вся жизнь которого, начиная с молодых лет, плотно переплелась с историей новой России. Основной голос фильма – голос самого Немцова, компиляция, созданная авторами из архивных радио- и телеинтервью. При этом фильм построен на уникальных архивных съемках и воспоминаниях крупных фигур 90-х годов, – политиков, бизнесменов, - которые были друзьями и коллегами Бориса Немцова. Среди рассказчиков – Татьяна Юмашева, дочь и советник президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, глава президентской администрации, пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский, предприниматель Михаил Фридман, политик Григорий Явлинский и многие другие. В фильме также участвуют соратники Немцова нулевых годов - Илья Яшин, Алексей Навальный и другие.