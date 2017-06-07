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«Танцовщик» Стивена Кантора – фильм-портрет самого одаренного танцора своего поколения, самого молодого премьера в истории труппы лондонского Королевского балета, самого известного и медийного и самого интернационального танцора балета последнего десятилетия. Ворвавшись на сцену в 2006, он покорил всех своим исполнением на разрыв, невероятной гибкостью и пластикой, надолго для всех оставшись «самым-самым». В том числе и самым скандальным танцором балета, внезапно…