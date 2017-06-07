«Танцовщик» Стивена Кантора – фильм-портрет самого одаренного танцора своего поколения, самого молодого премьера в истории труппы лондонского Королевского балета, самого известного и медийного и самого интернационального танцора балета последнего десятилетия. Ворвавшись на сцену в 2006, он покорил всех своим исполнением на разрыв, невероятной гибкостью и пластикой, надолго для всех оставшись «самым-самым». В том числе и самым скандальным танцором балета, внезапно…
Сергей родился в Херсоне, с четырехлетнего возраста занимался гимнастикой в местной спортивной школе. Затем поняв, что перспектив в Херсонесе для талантливого ребенка нет, семья переезжает в столицу Украины. Здесь Сергей поступает в Киевское государственное хореографическое училище. Мама понимая, что надо развивать ребенка дальше, отправляет записи его выступлений в Лондонскую королевскую Балетную школу. И с 13 лет мальчик остается один в чужой стране, не зная языка, но зато становится воспитанником балетной школы в Лондоне. В 2007 году Сергей получил звание «Молодой танцовщик года» в Великобритании. А в 19 лет Сергей Полунин стал самым молодым премьером Ковент-Гарден за всю историю королевской труппы. После трех лет головокружительной карьеры в Англии, он вдруг решил все бросить и уходит со сцены. Что сподвигло его уйти на самом взлете, видимо не знает даже он сам. В интервью Сергей признается, что ему не хватало свободы. «Плохой парень балета» – так окрестили в прессе Сергея Полунина не только за его образ жизни и внешний вид, но и за любовь танцора к ломке классических шаблонов. На одно из выступлений, например, он вышел с обритой головой, что шокировало многих зрителей, привыкших к классическим костюмам и облику героев постановки. Сергей признавался в употреблении наркотиков, даже перед выступлениями; говорит, что любит отрываться в ночных клубах, так как после спектаклей зашкаливает адреналин и ему нужен выплеск; тело танцовщика покрывают порядка десяти татуировок, которые приходится тщательно замаскировывать перед выступлениями, и он даже был совладельцем тату-салона. Его называют главным хулиганом балетного мира и вундеркиндом танца. Его имя ставят в один ряд с Нуриевым и Барышниковым.
После скандального ухода из Королевского балета, Сергей первоначально хотел переехать в Америку, но вовремя понял, что «плохих парней балета» там не ждут. И тогда принял решение поехать в Россию. В Мариинском театре в Санкт-Петербурге он проработал три года, и не удовлетворив своих амбиций переезжает в Москву. Здесь он участвует и побеждает в Первом сезоне телешоу «Большой балет» на канале «Культуре». Знаковой оказалась встреча танцора с балетмейстером и руководителем двух балетных трупп в России Игорем Зеленским. Этот творческий союз, подкреплённый большой обоюдной симпатией, оказался очень силён. Помимо того, что Зеленский оказывает Полунину поддержку, он предоставляет «плохому парню» русского балета большую свободу. С 2012 года Сергей премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года - приглашённый солист Баварского балета.
Сергей Полунин часто снимается для журналов, откликается на предложения сниматься в рекламе, и даже снимался в эпизодических сценах в кино. В 2015 году он снялся в клипе режиссера Дэвида Лашапеля на песню ирландского музыканта Hozier «Take me to Church», за несколько дней после выхода набравшем более двух миллионов просмотров на YouTube.
Танец в этом видео задумывался как прощальный с балетной карьерой. Постановщиком танца стал друг Сергея - Джейд Хейл-Кристофи. Танец отражает жизненный путь, страдания и успехи, взлеты и падения, противоречивый внутренний мир Сергея Полунина.
Но окрыленный успехом клипа, Сергей решил не бросать свою карьеру танцовщика.
Какова цена успеха? Труд, труд, еще раз труд, самопожертвование и поддержка близких. История скандально известного украинского самородка Сергея Полунина, который в 17 лет стал солистом Королевского балета в Лондоне, подтверждает этот тезис. В 23 года «бунтарь» понял, что задыхается в классическом балете, и покинул труппу. Американский режиссер и продюсер Стив Кантор не впервые снимает документальные фильмы. В 2002 году он спродюсировал ленту «Игровая площадка» про жизнь амишей (религиозное течение в анабаптизме). К слову, сейчас Кантор снимает картину о школьницах, танцующих степ. В первых кадрах фильма Сергей сидит на коленях с опущенной головой. Так начинается его прощальный клип-манифест на известную композицию Хозиера «Take me to Church», ознаменовавший прощание артиста с классическим балетом. Этот ролик получил более 20 млн просмотров и стал вдохновением для людей всего мира. Но для Полунина, который к 23 годам уже устал от танца – это исповедь о боли и пустоте, одиночестве, преследовавших его на протяжении жизни. К сожалению, колоссальный успех не сделал Сергея счастливым. Все, чего можно было достичь в балете, он взял уже в двадцать лет. В отрочестве мотив был прост: танцуя лучше всех, Сергей сможет вернуть семью. Бабушка и отец уехали на заработки, мама осталась в Киеве, а мальчик остался в Великобритании совершенно один. Впоследствии родители развелись и мечта рассеялась: так в чем смысл танцевать дальше? Стоит ли балет таких жертв?Картина передает состояние Полунина: он стал жертвой обстоятельств, а проблема отцов и детей нанесла ему психологическую травму. Сергей обвиняет мать в том, заставляла его столь упорно заниматься балетом, который возможно ему и не нужен был. Возникает вопрос: стоит ли принуждать детей к делу, которое им не нравится? Стоит ли контролировать и решать за них? И все же, когда мы видим, как танцует Полунин, сомнений не остается: он легенда, феномен. Прежде всего, это заслуга матери, не разбирающейся в балете, но почувствовавшей дарование сына. Ее устремленность и вера заслуживают уважения. Режиссеру удалось создать целостный кинопортрет своего героя, передать его внутреннюю драму, борьбу, срывы. Хотите правду о балете? Пожалуйста: наравне с шикарными костюмами и фантастическими танцами Сергея мы видим и его вспухшие стоп и измученные пальцы ног, обезволивающее и допинги, помогающие танцевать. Постоянные репетиции и выступления, отсутствие личной жизни и других занятий. Балет эгоцентричен: он забирает танцовщика полностью и становится его жизнью. В фильме очень часто используются любительские записи семьи Полуниных – живые, неподдельные, настоящие иллюстрации жизни украинского танцовщика. Первые выступления Сергея, первые интервью, поездка в Лондон….А также дружеские видеоархивы, на которых будущую звезду сложно отличить от других подростков.Безусловно: Полунин – это беспокойный гений, бунтарь, но именно такие личности становятся реформаторами, революционерами: они улучшают мир, создавая нечто новое, делая так, как считают нужным. Фильм завершается на позитивной ноте: наконец вся семья собралась на выступлении Сергея, сам он счастливо улыбается рядом с родителями. Движение вперед намечено, Полунин не исчез из поля зрения своих фанатов. Ведь в 27 все только начинается. Я не отношу себя к любителям балета и до показа не знала о Сергее Полунине. Однако лента мне очень понравилась – образ Сергея, его внутренняя борьба восхищают. А кроме того, «Танцовщик» задает нужные всем нам вопросы: есть ли смысл в том, что мы делаем? Можно ли изменить обстоятельства? Какова обратная сторона успеха? Документальная картина дает вдохновение – не только танцорам, но и другим представителям творческих профессий, в ней есть запал и настроение.
Авторизация по e-mail