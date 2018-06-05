Балет сегодня, 2018

Известную балерину Тайлер Пек приглашают в Лос-Анджелес поставить свое первое шоу. Она собирает группу талантливых танцоров, чтобы по-новому взглянуть на балет: гений степа, танцор хип-хопа, клоун и прима-балерина вместе работают над созданием перформанса. Первая встреча с дирижером и художником по свету, интервью, бесконечные репетиции. Ни одного случайного движения, концентрация и безупречное владение телом. Времени на постановку совсем немного, замысел грандиозный и требует безошибочного исполнения. Проект начинает пугать Тайлер — справится ли она с ним?