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Ballet Now

Балет сегодня, 2018

2018 / США
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О фильме

Известную балерину Тайлер Пек приглашают в Лос-Анджелес поставить свое первое шоу. Она собирает группу талантливых танцоров, чтобы по-новому взглянуть на балет: гений степа, танцор хип-хопа, клоун и прима-балерина вместе работают над созданием перформанса. Первая встреча с дирижером и художником по свету, интервью, бесконечные репетиции. Ни одного случайного движения, концентрация и безупречное владение телом. Времени на постановку совсем немного, замысел грандиозный и требует безошибочного исполнения. Проект начинает пугать Тайлер — справится ли она с ним?

6.9 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 20 июля 2018
Премьера в мире 5 июня 2018
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Кантор
Стивен Кантор
В ролях
Тайлер Пек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Балет сегодня 1 постер
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