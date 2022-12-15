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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Документальный

Рейтинг фильмов в жанре документальный

Майкл Джексон: Вот и все
1 Майкл Джексон: Вот и все
документальный, мюзикл 2009, США
8.3
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BTS: Love Yourself Tour in Seoul
2 BTS: Love Yourself Tour in Seoul
документальный, мюзикл 2018, Корея
8.1
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Где ты, Адам?
3 Где ты, Адам?
документальный 2019, Россия
8.0
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Lil Peep: Всё для всех
4 Lil Peep: Всё для всех
документальный 2019, США
7.9
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Океаны
5 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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Чудаки 3D
6 Чудаки 3D
документальный, комедия 2010, США
7.7
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Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
7 Большое путешествие вглубь океанов 3D: Возвращение
документальный 2009, Германия / Великобритания / Австрия
7.7
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Город Кошек
8 Город Кошек
документальный 2016, США / Турция
7.5
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Шестое чувство
9 Шестое чувство
документальный, мистика, триллер 1999, США
7.5
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BTS: Bring The Soul. The movie
10 BTS: Bring The Soul. The movie
документальный, мюзикл 2019, Корея
7.5
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Большое путешествие вглубь океанов 3D
11 Большое путешествие вглубь океанов 3D
документальный 2009, Великобритания
7.3
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Путешествие времени
12 Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
7.0
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Самсара
13 Самсара
документальный 2011, США
6.5
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Несносный дед
14 Несносный дед
комедия, документальный 2013, США
6.3
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Тайны подводного мира 3D
15 Тайны подводного мира 3D
документальный, короткометражный 2006, Канада / США
5.9
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