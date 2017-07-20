«Заячья школа. По уши в приключениях»: Рецензия Киноафиши

Если б не был я мальчишкой, стать хотел бы я зайчишкой

Главный герой истории — заяц Макс живёт в городе и похож на довольно типичного неблагополучного подростка. Основную часть его времени занимают прогулки с друзьями, мелкое воровство и мечты вступить в какую-нибудь местную банду. Но очередная шалость, а именно полёт на радиоуправляемом самолёте, заносит его в далёкий лес, где и находится та самая заячья школа, которую в городе давно уже все считают мифом. Здесь зайцы с давних лет обучаются искусству разносить пасхальные яйца, оставаться незаметными, а также просто учатся различным премудростям. Конечно же, как и положено в подобных сюжетах, Макс сначала совершенно не сходится ни с учителями, ни с учениками школы и мечтает только сбежать обратно в город. Но дружба и общие цели, а также противостояние с извечными врагами зайцев — семьёй лис, которые хотят выкрасть волшебное пасхальное яйцо, помогают Максу открыть в себе лучшие стороны и приложить все усилия для помощи новым друзьям.

Кадр из фильма «Заячья школа: По уши в приключениях»

Почти сто лет назад немецкий автор Альберт Сикстус написал милую детскую книгу в стихах «Заячья школа» об одном дне из жизни зайцев: их обучении в школе, развлечениях, играх. К первому изданию книги иллюстрации создал художник Фритц Кох-Гот. И именно на основе этого произведения и оригинальных рисунков был снят мультфильм «Заячья школа: По уши в приключениях». Кстати, в оригинале он носит несколько другое название «Заячья школа: Охота за золотым яйцом», что намного точнее отражает сюжет, но русские прокатчики, вероятно, решили добавить в название озорства в противовес немецкой ясности.

Кадр из фильма «Заячья школа: По уши в приключениях»

Первое, что сразу привлекает внимание в этом мультфильме — графика, совершенно не похожая на все новые мультфильмы о животных, коих в последние годы выходит очень много, и кажущаяся даже грубоватой и топорной. Но всё объясняется явной отсылкой к оригинальным рисункам книги, которые немецкий режиссёр Уте фон Мюхов-Поль перенёс на экран с большим старанием. Те, кто любил книгу в детстве или читает её сейчас своим чадам, сразу узнают учителя в очках или лиса в охотничьей шляпе. Но само действие уже перенесено в наше время, и добавлена суета и агрессивность современного города, как контраст со спокойной жизнью в лесу, где единственная опасность — туповатые лисицы. Да и мир здесь, в отличие от уже упомянутого «Зверополиса», не принадлежит полностью животным, зайцам в суетном городе приходится прятаться и даже притворяться игрушками.

Кадр из фильма «Заячья школа: По уши в приключениях»

В целом сюжет нарочито прост и прямолинеен, поскольку нацелен мультик на самую младшую аудиторию. Это не из разряда «Шрека» или «Ледникового периода», которые зачастую взрослым интереснее и понятнее, чем детям. Здесь же всё максимально наглядно: очень простые шутки, нелепые враги, которых и злодеями-то не назовёшь, поскольку они вызывают только смех даже у детей. Прописные истины о том, что дружить хорошо, а воровать плохо, и что не стоит связываться с уличными хулиганами, пусть даже они и кажутся крутыми. Всё это может показаться взрослым и даже подросткам слишком уж наивным, но Уте фон Мюхов-Поль снимает исключительно для детей, которым более сложные перипетии сюжета в стиле нашумевшего «Зверополиса» будут ещё не совсем понятны. А чтобы привлечь современного ребёнка, он превращает простую школу для зайцев почти в шаолиньский монастырь, где ученики могут научиться не только силе и ловкости, но даже и способности исчезать и незаметно перемещаться. И всё это с отсылками к пасхальным ритуалам. Собственно, и начинается мультфильм со своеобразной версии появления традиции прятать раскрашенные яйца. Даже хронометраж рассчитан на детей — менее 1 часа 20 минут. Так что этот мультик как нельзя лучше годится, чтобы заглянуть с ребёнком на сеанс, без опасений за взрослые шутки, жестокость и грубость, которая сейчас регулярно сквозит в анимации.

Алексей Хромов

В российском прокате с 20 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Заячья школа. По уши в приключениях»