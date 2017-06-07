«Жмот»: Рецензия Киноафиши

Каждому скряге по Валери!

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», «тот без нужды живет, кто деньги бережет», «береги денежку на черный день» - такими принципами руководствуется Франсуа, главный герой фильма «Жмот» Фреда Кавайе («Все ради нее», «Три часа на побег»). Его просто таки карикатурная бережливость доходит до маниакальной скупости, граничащей с клептоманией. И, как всегда бывает в таких случаях, в жизнь его неожиданно врывается женщина, да не одна – контрабасистка Валери и дочь Лора. Впрочем, Франсуа нисколько не растерялся: с дочери берет плату по 140 евро в неделю, для Валери уже приготовил особое меню в дешевой блинной, вытребовав себе все даром наглостью и шантажом, после чего остался доволен собой.

Кадр из фильма «Жмот»

Дэни Бун («Неудачники», «Мой лучший друг», «Таможня дает добро») настолько по-французски изящно и открыто изображает все метания несчастного скряги-скрипача, что любой зритель способен ощутить себя на его месте. Каждый хоть раз в жизни задумывался о том, что отношения и тем более семья – дело слишком затратное; дети кажутся лишь досадной помехой, как и постоянная потребность оплачивать коммунальные услуги, ходить на собрания жильцов. От зажатого и жадного музыканта-мизантропа давно уже не ждут чего-то доброго, а деньги предпочитают вытрясать силой. Лишь только его дочь Лора (Ноэми Шмидт) да Валери (Лоранс Арне) словно все никак не снимут розовые очки, продолжая верить в его лучшие качества.

Кадр из фильма «Жмот»

И именно это помогает Франсуа поверить в то, что он может измениться. Развитие характера главного героя в картине вообще ключевой лейтмотив; ради этого сценаристы Лорен Тернер, Николя Кюш и Фред Кавайе и пропускают его через гротескные эпизоды, каждый из которых можно уверенно вычленять из фильма и показывать отдельно как забавную зарисовку из жизни скупого человека, который раз за разом проигрывает собственной жадности. Фрагментарность произведения и его яркая социальность хорошо приправляется французским юмором и атмосферным подбором актеров. Несуразные отговорки персонажа, его оправдания и удивительная изворотливость в делах, касающихся денег – все это доведено режиссером до абсурда и органично сочетается с реалистичными декорациями и перемежением классической музыки и тишины.

Кадр из фильма «Жмот»

Сюжет сам по себе довольной простой: сложного человека в лучшую сторону изменяют обстоятельства и настойчивость его дамы сердца и/ или дочери. Однако, каждый раз, когда кажется – что вот он, переломный момент, – Дэни Бун в очередной раз демонстрирует торжество косной человеческой природы. Подобные перевороты настолько изящно и остроумно вплетены в сюжет, что, когда наконец-то случается момент перелома и изменения, драматический накал, от которого должны течь слезы, он… ощутимо проседает по оригинальности. Невольно возникает вопрос: «и что, вот это вот все?». После яркого контраста в поведениях, точки зрения на ту или иную ситуацию со стороны персонажей как-то и не верится, что вся история могла закончиться так тривиально. Впрочем, это можно легко оправдать попыткой Кавайе вновь закончить произведение на оптимистичной, жизнеутверждающей ноте, оставив надежду для скряг по другую сторону экрана.

Кадр из фильма «Жмот»

При этом, мораль-то в «Жмоте» довольно проста: все хорошо в меру. И оптимизм, и бережливость, которая, доведенная до критической отметки, ничего в итоге не дает, кроме одиночества и неспособности от этого состояния избавиться. При этом, не всегда будет так, что на скрягу найдется своя Валери или Лора, которые перевернут жизнь с ног на голову, заставив изменить взгляд на мир и наконец-то искренне улыбнуться.

Галина Потапова

В российском прокате с 8 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жмот»