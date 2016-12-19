Возьми меня штурмом, 2016

«Возьми меня штурмом» - это новая лента Дэни Буна (актёр «Маменькин сынок», Астерикс и Обеликс в Британии»), снявшего такие фильмы, как «Бобро пожаловать!» и «Любовь от всех болезней». Главную роль в картине исполнил он же. Кроме того, в «Возьми меня штурмом» снялись Мишель Блан («Коварство славы», «Вечернее платье»), Алис Поль («Сезанн и я», «Хочу как Бриджет»), Иван Атталь («Час пик 3», «Мюнхен») и другие.

Местом обитания главных персонажей фильма «Возьми меня штурмом» станет французский спецназ. Это суровое и очень мужское место, где царствуют традиции. Однако всё меняется, когда к элитному подразделению присоединяется девушка. Да не простая, а очень красивая и сексуальная. Естественно, все мужчины тут же кидаются к её ногам, кроме одного - командира отряда. Но сможет ли он в итоге устоять перед женскими чарами?