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Raid dingue

Возьми меня штурмом, 2016

2016 / Франция / Бельгия
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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«Возьми меня штурмом» - это новая лента Дэни Буна (актёр «Маменькин сынок», Астерикс и Обеликс в Британии»), снявшего такие фильмы, как «Бобро пожаловать!» и «Любовь от всех болезней». Главную роль в картине исполнил он же. Кроме того, в «Возьми меня штурмом» снялись Мишель Блан («Коварство славы», «Вечернее платье»), Алис Поль («Сезанн и я», «Хочу как Бриджет»), Иван Атталь («Час пик 3», «Мюнхен») и другие. 

Местом обитания главных персонажей фильма «Возьми меня штурмом» станет французский спецназ. Это суровое и очень мужское место, где царствуют традиции. Однако всё меняется, когда к элитному подразделению присоединяется девушка. Да не простая, а очень красивая и сексуальная. Естественно, все мужчины тут же кидаются к её ногам, кроме одного - командира отряда. Но сможет ли он в итоге устоять перед женскими чарами?

- Сценарий к фильму написал сам Дэни Бун совместно с дебютанткой Сарой Камински

- Режиссёр Дэни Бун выступил в фильме также в качестве одного из продюсеров, сценариста и исполнителя главной роли

- В картине снялся обладатель двух премий Каннского кинофестиваля Мишель Блан, он также сыграл в ленте «Киллер поневоле», которая выходит в российский прокат примерно в то же время, что и «Возьми меня штурмом»

- Часть сцен снималась в классической усадьбе-дворце Во-ле-Виконт, построенной в середине 17 века 

Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 17 ноября 2020
Премьера в мире 19 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик МВК
Режиссер
Дэни Бун
Дэни Бун
В ролях
Алис Поль
Алис Поль
Дэни Бун
Дэни Бун
Мишель Блан
Мишель Блан
Иван Атталь
Иван Атталь
Сабин Азема
Сабин Азема
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возьми меня штурмом 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Быть французом невероятно сложно. Это всегда конвейерный труд заводского работяги, исполняющего неизменный долг перед отчизной и при том - под беспрестанным надзором любопытных глаз. Спуска не дадут, особенно если учтивый каторжник своевременно вызвался сохранять культурный облик республики. Такова общая проблема законсервированного французского кино — однажды полюбившиеся публике лица вынуждены мелькать всюду, до тех пор, пока гримёры смогут маскировать морщины. Сугубо элитарная верхушка…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
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4 апреля 2017 18:16
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