Возьми меня штурмом, 2016

«Возьми меня штурмом» - это новая лента Дэни Буна (актёр «Маменькин сынок», Астерикс и Обеликс в Британии»), снявшего такие фильмы, как «Бобро пожаловать!» и «Любовь от всех болезней». Главную роль в картине исполнил он же. Кроме того, в «Возьми меня штурмом» снялись Мишель Блан («Коварство славы», «Вечернее платье»), Алис Поль («Сезанн и я», «Хочу как Бриджет»), Иван Атталь («Час пик 3», «Мюнхен») и другие.
Местом обитания главных персонажей фильма «Возьми меня штурмом» станет французский спецназ. Это суровое и очень мужское место, где царствуют традиции. Однако всё меняется, когда к элитному подразделению присоединяется девушка. Да не простая, а очень красивая и сексуальная. Естественно, все мужчины тут же кидаются к её ногам, кроме одного - командира отряда. Но сможет ли он в итоге устоять перед женскими чарами?
- Сценарий к фильму написал сам Дэни Бун совместно с дебютанткой Сарой Камински
- Режиссёр Дэни Бун выступил в фильме также в качестве одного из продюсеров, сценариста и исполнителя главной роли
- В картине снялся обладатель двух премий Каннского кинофестиваля Мишель Блан, он также сыграл в ленте «Киллер поневоле», которая выходит в российский прокат примерно в то же время, что и «Возьми меня штурмом»
- Часть сцен снималась в классической усадьбе-дворце Во-ле-Виконт, построенной в середине 17 века
Во французском спецназе нет места чувствам. Но всё меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она сходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?