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Ноэми Шмидт
Noémie Schmidt
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Персоны
Ноэми Шмидт
Ноэми Шмидт
Noémie Schmidt
Дата рождения
18 ноября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Ноэми Шмидт
Родилась 18 ноября 1990 года. Сьон, Швейцария.
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Популярные фильмы
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(2015)
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6.1
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Radin !
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2017, Франция
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Рецензия
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Версаль
драма, исторический
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