Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жмот Жмот
Киноафиша Фильмы Жмот Отзывы о фильме «Жмот»
Radin ! Жмот 2017 / Франция
6.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Жмот»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Семь раз отмерь, один раз отрежь», «тот без нужды живет, кто деньги бережет», «береги денежку на черный день» - такими принципами руководствуется Франсуа, главный герой фильма «Жмот» Фреда Кавайе («Все ради нее», «Три часа на побег»). Его просто таки карикатурная бережливость доходит до маниакальной скупости, граничащей с клептоманией. И, как всегда бывает в таких случаях, в жизнь его неожиданно врывается женщина, да не…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дмитрий Шилов 7 июня 2017, 01:49
Жмотяра
8-ого июня в кинотеатрах начинается показ французской комедии режиссера Фреда Кавайе "Жмот". Посмотрели фильм немного пораньше предпремьерном показе при поддержке портала КИНОАФИША.ИНФО. Рассказываю, чем картина хороша, и почему её стоит посмотреть любителям жанра.

Французские комедии всегда были любимы в нашей стране, и этому, как мне кажется есть ряд объективных причин. Во-первых, французский юмор - он добрый. То есть в какие нелепые ситуации не попадают герои, в любом случае показано всё это без злобы. Комедий положений и ситуаций,в которых юмор, многим похож на наш. Вспомните фильмы с Луи де Фюнесом и Пьером Ришаром. Они прекрасно смотрятся и сегодня. Так же , как сейчас смотрятся "Приключения Шурика" или "Иван Васильевич меняет профессию." Во-вторых, потому что во всех хороший французских комедиях заложен смысл. ДА, бывает, что смысл на поверхности, бывает он простоват, но в любом случае он есть. Неважно про что это комедия про любовь, про дружбу или про собак.

"Жмот" - словно те старые французские комедия, только перенесенные в наше время. Фильм рассказывает историю профессионального скрипача Франсуа Готье. Он успешен, талантлив, и умен, но у него есть один недостаток. ОН-СКРЯГА. Жмот. Жмотяра. Всю свою жизнь он старается не тратить деньги, а откладывать их, и сумма его банковского счета ласкает ему слух. Эдакий Скрудж МакДак в мини-варианте. От экономии он получает истинное удовольствие, а любая трата денег вгоняет его в состояние паники. Но однажды в его жизни появляется дочь, о существовании которой он и не подозревал. И вместе с ней привычный уклад жизни начинает рушиться.

Дальше ничего рассказывать вам не буду, но скажу, что мне очень понравилось. Фильм, который начинался, как обычная комедия, в процессе превращается в драму, но к концу возвращается в свой веселый жанр снова. И это прекрасно, ибо забавные ситуации сменяют серьезные, а комедию шуток и положений - переживания героев.

"Жмот" - это очень качественная французская #комедия, которую стоит посмотреть всей семьей. Это история не только о проблемах скупых людей, но и история о вечной проблеме поколений "отцов и детей". С одной стороны, "Жмот" -это комедия положений, а с другой стороны - почти серьезная драма. Мне очень понравился фильм за его юмор. Тут не будут кричать "сиськи", громко рыгать и пукать. Но тут будет много забавных ситуаций, в которых героям придется несладко, а вам будет весело. Если вы поклонник американских комедий, то скорее всего фильм не для вас. Здесь юмор тоньше, и он не поставлен на главное место, а искусно вплетен в повествование.

Пока что, одна из лучших и добрых комедий в этом году. Рекомендую.
7 июня 2017, 01:49 Ответить
Сергей V 7 июня 2017, 11:30
Оценка
Отличная комедия, с узнаваемым французским юмором.
Идите в кино, не пожалеете!
7 июня 2017, 11:30 Ответить
Валентин 8 июня 2017, 00:55
Смешное и душевное французское, возможно для кого-то и в чём-то, зеркало :))
Жмот

Мило, душевно и смешно. В который раз убеждаюсь, что французы мастера снимать прекрасные человечные трагикомедии.
Жмот совершенно лёгкий и в то же время с большой и важной (хотя не шибко разносторонней) мыслью для зрителя.
Фильм сумел в себе объединить и попкорновое, а так же более тонкое ха-ха, и трагичность. Она, кстати, так вообще развивается прости оскоровски здорово: я испытал к Франсуа Готье, главному герою, весь спектр эмоций. От презрения до смеха и сопереживания. Именно на столько получился у Дени Буна органичный персонаж, так ему веришь на экране.
Подумав день после просмотра, я так и не смог назвать для себя минусов этой кинокартины. Снято ведь всё замечательно, сыграно чудно, сюжет, фабула прекрасны и так могут быть близки нам всем, аки маленькое, а для кого-то и большое зеркало :)
Фильм получился чудо как хорош, без провисаний, всё происходит с нужным темпом и в Жмоте, есть та самая, редкая магия кино ;))
Вот вроде всё рассказал, получилось, что будто бы зажмотил буквы на обзор, но нет :) Просто фильм не фестивального типа, в нем нет, как уже говорил, вороха острых социальных проблем. Есть лишь главный герой, смешной и трагичный в своей привычке и даже болезни: в скупости. И есть его окружение, которое реагирует на него очевидно, но такой уморительно, ведь это в первую очередь комедия. Всё просто и понятно, без заморочек.
С 8го июня обязательно сходите в кино на Жмота, можно всей семьёй, даже не смотря не рейтинг 16+, в самом деле там нет ничего, чтобы подростки не поняли :)
Вердиктная оценка: 9,5 из 10
8 июня 2017, 00:55 Ответить
Ирина 8 июня 2017, 16:17
Оценка
О, Дэни Бун! Потрясающий французский актер.
Отличный юмор. Легкий, не пошлый. Всем в кино для проведения легкого и приятного вечера.
8 июня 2017, 16:17 Ответить
nat.levando 11 июня 2017, 19:40
По приглашению

@spbblog и моей фрэнды #MONA_CENIA побывала на предпремьерном показе Французской комедии #Жмот в Луксоре, что на Бухарестской.
Вот прямо повезло, я считаю мне с комедией, так как обычно от фильмов такого жанра я не получаю удовольствия). Тут же было на удивление смешно, в некоторых местах даже очень смешно(напоминало некоторые ситуации из личной жизни)) иногда мы все немного Жмоты!;-)) Фильм очень лёгкий, ироничный, смотрится на одном дыхании- даже не заметила, как прошло 1,5 часа...) Сюжет не замороченный- о талантливом скрипаче Франсуа Готье, который , в силу воспитания в семье, вырос и привратился в самого настоящего СКРЯГУ. Любая денежная трата вызывает у нашего героя просто панику! Он экономит на всём - ест просроченные продукты, не платит за квартиру, не включает свет-ужинает только когда зажигают фонари у придомовой территории и, конечно же, не скидывается на подарки!! Но тут неожиданно к нему приезжает дочь, о существовании которой он и не догадывался- и с этого места сюжет меняется и даже местами переходит в драму... Но дальше рассказывать не буду, скажу только, что фильм стоит посмотреть. И лучше смотреть его всей семьёй - тогда будет по-настоящему смешно, так как вы будете узнавать друг друга в нашем герое).
11 июня 2017, 19:40 Ответить
Лариса 12 июня 2017, 21:15
Оценка
Отличный фильм! Море комичных моментов, много смысла, Очень приятно увидеть неголивудское кино! Советую не пропустить! 9/10
12 июня 2017, 21:15 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши