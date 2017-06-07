«Семь раз отмерь, один раз отрежь», «тот без нужды живет, кто деньги бережет», «береги денежку на черный день» - такими принципами руководствуется Франсуа, главный герой фильма «Жмот» Фреда Кавайе («Все ради нее», «Три часа на побег»). Его просто таки карикатурная бережливость доходит до маниакальной скупости, граничащей с клептоманией. И, как всегда бывает в таких случаях, в жизнь его неожиданно врывается женщина, да не…
8-ого июня в кинотеатрах начинается показ французской комедии режиссера Фреда Кавайе "Жмот". Посмотрели фильм немного пораньше предпремьерном показе при поддержке портала КИНОАФИША.ИНФО. Рассказываю, чем картина хороша, и почему её стоит посмотреть любителям жанра.
Французские комедии всегда были любимы в нашей стране, и этому, как мне кажется есть ряд объективных причин. Во-первых, французский юмор - он добрый. То есть в какие нелепые ситуации не попадают герои, в любом случае показано всё это без злобы. Комедий положений и ситуаций,в которых юмор, многим похож на наш. Вспомните фильмы с Луи де Фюнесом и Пьером Ришаром. Они прекрасно смотрятся и сегодня. Так же , как сейчас смотрятся "Приключения Шурика" или "Иван Васильевич меняет профессию." Во-вторых, потому что во всех хороший французских комедиях заложен смысл. ДА, бывает, что смысл на поверхности, бывает он простоват, но в любом случае он есть. Неважно про что это комедия про любовь, про дружбу или про собак.
"Жмот" - словно те старые французские комедия, только перенесенные в наше время. Фильм рассказывает историю профессионального скрипача Франсуа Готье. Он успешен, талантлив, и умен, но у него есть один недостаток. ОН-СКРЯГА. Жмот. Жмотяра. Всю свою жизнь он старается не тратить деньги, а откладывать их, и сумма его банковского счета ласкает ему слух. Эдакий Скрудж МакДак в мини-варианте. От экономии он получает истинное удовольствие, а любая трата денег вгоняет его в состояние паники. Но однажды в его жизни появляется дочь, о существовании которой он и не подозревал. И вместе с ней привычный уклад жизни начинает рушиться.
Дальше ничего рассказывать вам не буду, но скажу, что мне очень понравилось. Фильм, который начинался, как обычная комедия, в процессе превращается в драму, но к концу возвращается в свой веселый жанр снова. И это прекрасно, ибо забавные ситуации сменяют серьезные, а комедию шуток и положений - переживания героев.
"Жмот" - это очень качественная французская #комедия, которую стоит посмотреть всей семьей. Это история не только о проблемах скупых людей, но и история о вечной проблеме поколений "отцов и детей". С одной стороны, "Жмот" -это комедия положений, а с другой стороны - почти серьезная драма. Мне очень понравился фильм за его юмор. Тут не будут кричать "сиськи", громко рыгать и пукать. Но тут будет много забавных ситуаций, в которых героям придется несладко, а вам будет весело. Если вы поклонник американских комедий, то скорее всего фильм не для вас. Здесь юмор тоньше, и он не поставлен на главное место, а искусно вплетен в повествование.
Пока что, одна из лучших и добрых комедий в этом году. Рекомендую.
Идите в кино, не пожалеете!
Жмот
Мило, душевно и смешно. В который раз убеждаюсь, что французы мастера снимать прекрасные человечные трагикомедии.
Жмот совершенно лёгкий и в то же время с большой и важной (хотя не шибко разносторонней) мыслью для зрителя.
Фильм сумел в себе объединить и попкорновое, а так же более тонкое ха-ха, и трагичность. Она, кстати, так вообще развивается прости оскоровски здорово: я испытал к Франсуа Готье, главному герою, весь спектр эмоций. От презрения до смеха и сопереживания. Именно на столько получился у Дени Буна органичный персонаж, так ему веришь на экране.
Подумав день после просмотра, я так и не смог назвать для себя минусов этой кинокартины. Снято ведь всё замечательно, сыграно чудно, сюжет, фабула прекрасны и так могут быть близки нам всем, аки маленькое, а для кого-то и большое зеркало :)
Фильм получился чудо как хорош, без провисаний, всё происходит с нужным темпом и в Жмоте, есть та самая, редкая магия кино ;))
Вот вроде всё рассказал, получилось, что будто бы зажмотил буквы на обзор, но нет :) Просто фильм не фестивального типа, в нем нет, как уже говорил, вороха острых социальных проблем. Есть лишь главный герой, смешной и трагичный в своей привычке и даже болезни: в скупости. И есть его окружение, которое реагирует на него очевидно, но такой уморительно, ведь это в первую очередь комедия. Всё просто и понятно, без заморочек.
С 8го июня обязательно сходите в кино на Жмота, можно всей семьёй, даже не смотря не рейтинг 16+, в самом деле там нет ничего, чтобы подростки не поняли :)
Вердиктная оценка: 9,5 из 10
Отличный юмор. Легкий, не пошлый. Всем в кино для проведения легкого и приятного вечера.
@spbblog и моей фрэнды #MONA_CENIA побывала на предпремьерном показе Французской комедии #Жмот в Луксоре, что на Бухарестской.
Вот прямо повезло, я считаю мне с комедией, так как обычно от фильмов такого жанра я не получаю удовольствия). Тут же было на удивление смешно, в некоторых местах даже очень смешно(напоминало некоторые ситуации из личной жизни)) иногда мы все немного Жмоты!;-)) Фильм очень лёгкий, ироничный, смотрится на одном дыхании- даже не заметила, как прошло 1,5 часа...) Сюжет не замороченный- о талантливом скрипаче Франсуа Готье, который , в силу воспитания в семье, вырос и привратился в самого настоящего СКРЯГУ. Любая денежная трата вызывает у нашего героя просто панику! Он экономит на всём - ест просроченные продукты, не платит за квартиру, не включает свет-ужинает только когда зажигают фонари у придомовой территории и, конечно же, не скидывается на подарки!! Но тут неожиданно к нему приезжает дочь, о существовании которой он и не догадывался- и с этого места сюжет меняется и даже местами переходит в драму... Но дальше рассказывать не буду, скажу только, что фильм стоит посмотреть. И лучше смотреть его всей семьёй - тогда будет по-настоящему смешно, так как вы будете узнавать друг друга в нашем герое).
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