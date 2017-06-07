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«Семь раз отмерь, один раз отрежь», «тот без нужды живет, кто деньги бережет», «береги денежку на черный день» - такими принципами руководствуется Франсуа, главный герой фильма «Жмот» Фреда Кавайе («Все ради нее», «Три часа на побег»). Его просто таки карикатурная бережливость доходит до маниакальной скупости, граничащей с клептоманией. И, как всегда бывает в таких случаях, в жизнь его неожиданно врывается женщина, да не…