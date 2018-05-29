Содержание:

Дэни Бун – Фильмы

- Дэни Бун – «Жмот»

- Дэни Бун – «От семьи не убежишь»

Дэни Бун – Личная жизнь

Французский актер театра и кино, комик Даниэль Фаид Амиду (Дэни Бун) родился 26 июня 1966 года в коммуне Армантьер, Франция. Отец – Ахмед Амиду - алжирец из Кабилии, в молодости занимался боксом, затем стал дальнобойщиком. Мать – Даниэль Дукатель – француженка, домохозяйка. У Даниэля есть два брата, Алексис и Филипп.

Изучал графику в Школе искусств Святого Люки в Бельгии. В 1989 году Даниэль приехал в Париж, стал подрабатывать мимом на улице, а также выступал на открытых театральных сценах. Псевдоним Дэни Бун актер позаимствовал из американского телешоу. Стиль Буна – шоу одного актера, который, благодаря множеству ролей, может рассказать о своих злоключениях.

В 1992 году Дэни Бун засветился на французском телевидении благодаря импрессарио Патрику Себастьену. С тех пор карьера Буна пошла вверх.

Дэни Бун – Фильмы

В конце 90-ых-начале 2000-ых Дэни Бун стал активно сниматься в комедиях («Красотки», «Распутники», «Дублер»). Кроме того, артист занимался озвучкой мультфильмов («Подводная братва», «Волшебное приключение», «Новые приключения Золушки»).

В 2003 году Бун поставил пьесу «Стройка» (La Vie de chantier), историю молодого владельца особняка, чья стройка задерживается из-за некомпетентности и злобы сотрудников компании, отвечающей за строительную площадку. Главную роль сыграл сам Дэни Бун.

В 2005 году снялся в военной драме «Счастливого Рождества» режиссера Кристиана Карьона.

В 2008 году Дэни Бун поставил комедию «Бобро пожаловать» (оригинальное название – «Добро пожаловать к Ш'тям». Фильм рассказывает о приключениях почтового работника Филиппа (Кад Мерад) в коммуну Берг на севере Франции. По мнению южан, там живут невежественные люди, говорящие на собственном наречии шти, однако Филипп заводит там друзей. Комедия стала очень популярной во Франции.

В 2010 году Дэни Бун вновь снимает комедию по собственному сценарию, а также играет в главной роли. «Таможня дает добро» – история о двух таможенниках с французской и бельгийской сторон. Напарником Буна по фильму стал бельгийский актер Бенуа Пульворд.

В 2014 году Дэни Бун выпустил комедию «Любовь от всех болезней», в которой сыграл ипохондрика и чудака Романа Фобера (похожего на излюбленных персонажей Вуди Аллена).

Следующей режиссерской работой Буна стала комедия «Возьми меня штурмом» (2016), повествующая о непростых отношениях девушки-полицейского и непреклонного начальника отряда спецназа.

Дэни Бун – «Жмот»

В 2016 году Дэни Бун сыграл главную роль в комедии французского режиссера и сценариста Фреда Кавайе «Жмот»(2016). На этот раз Бун воплотил образ талантливого скрипача-виртуоза Франсуа Готье, страдающего от неимоверной скупости. Любой платеж наводит на него панику и ужас. Однажды все меняется: к Франсуа заявляется девушка, называющая себя его дочерью. А в оркестре появляется милая виолончелистка.

Дэни Бун – «От семьи не убежишь»

Известный парижский дизайнер Валентин (Дэни Бун) тщательно скрывает свое происхождение из простой семьи, поэтому притворяется сиротой. Семья Валентина хочет сделать ему сюрприз, поэтому в полном составе заявляется на выставку популярного родственника. В фильме снялись: Пьер Ришар, Лин Рено, Лоранс Арне, Гай Леклюиз, Франсуа Берлеан, Кад Мерад. Картина стала шестой полнометражной режиссерской работой Дэни Буна (2018).

Дэни Бун – Личная жизнь

Первой супругой Дэни Буна стала французская актриса Жюдит Годреш. В браке родился сын Ноэ (1999). В 2003 году Дэни Бун связал себя узами брака со швейцарской моделью и сценаристом Яэль Харрис. В браке родились сын Эйтан (2005), сын Элиа (2006) и дочь Сара (2010). У Дэни Буна есть также сын Мехди (1997) от связи с актрисой Софи Хермерлин.