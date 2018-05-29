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Дэни Бун

Dany Boon
Дэни Бун
Дэни Бун Dany Boon
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Дата рождения
26 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Дэни Буна

Содержание:
Дэни Бун – Фильмы
  - Дэни Бун – «Жмот»
  - Дэни Бун – «От семьи не убежишь»
Дэни Бун – Личная жизнь

Французский актер театра и кино, комик Даниэль Фаид Амиду (Дэни Бун) родился 26 июня 1966 года в коммуне Армантьер, Франция. Отец – Ахмед Амиду - алжирец из Кабилии, в молодости занимался боксом, затем стал дальнобойщиком. Мать – Даниэль Дукатель – француженка, домохозяйка. У Даниэля есть два брата, Алексис и Филипп.

Изучал графику в Школе искусств Святого Люки в Бельгии. В 1989 году Даниэль приехал в Париж, стал подрабатывать мимом на улице, а также выступал на открытых театральных сценах. Псевдоним Дэни Бун актер позаимствовал из американского телешоу. Стиль Буна – шоу одного актера, который, благодаря множеству ролей, может рассказать о своих злоключениях.

В 1992 году Дэни Бун засветился на французском телевидении благодаря импрессарио Патрику Себастьену. С тех пор карьера Буна пошла вверх.

Дэни Бун – Фильмы

В конце 90-ых-начале 2000-ых Дэни Бун стал активно сниматься в комедиях («Красотки», «Распутники», «Дублер»). Кроме того, артист занимался озвучкой мультфильмов («Подводная братва», «Волшебное приключение», «Новые приключения Золушки»).

В 2003 году Бун поставил пьесу «Стройка» (La Vie de chantier), историю молодого владельца особняка, чья стройка задерживается из-за некомпетентности и злобы сотрудников компании, отвечающей за строительную площадку. Главную роль сыграл сам Дэни Бун.

В 2005 году снялся в военной драме «Счастливого Рождества» режиссера Кристиана Карьона.

В 2008 году Дэни Бун поставил комедию «Бобро пожаловать» (оригинальное название – «Добро пожаловать к Ш'тям». Фильм рассказывает о приключениях почтового работника Филиппа (Кад Мерад) в коммуну Берг на севере Франции. По мнению южан, там живут невежественные люди, говорящие на собственном наречии шти, однако Филипп заводит там друзей. Комедия стала очень популярной во Франции.

В 2010 году Дэни Бун вновь снимает комедию по собственному сценарию, а также играет в главной роли. «Таможня дает добро» – история о двух таможенниках с французской и бельгийской сторон. Напарником Буна по фильму стал бельгийский актер Бенуа Пульворд. 

В 2014 году Дэни Бун выпустил комедию «Любовь от всех болезней», в которой сыграл ипохондрика и чудака Романа Фобера (похожего на излюбленных персонажей Вуди Аллена).

Следующей режиссерской работой Буна стала комедия «Возьми меня штурмом» (2016), повествующая о непростых отношениях девушки-полицейского и непреклонного начальника отряда спецназа.

Дэни Бун – «Жмот»

В 2016 году Дэни Бун сыграл главную роль в комедии французского режиссера и сценариста Фреда Кавайе «Жмот»(2016). На этот раз Бун воплотил образ талантливого скрипача-виртуоза Франсуа Готье, страдающего от неимоверной скупости. Любой платеж наводит на него панику и ужас. Однажды все меняется: к Франсуа заявляется девушка, называющая себя его дочерью. А в оркестре появляется милая виолончелистка.

Дэни Бун – «От семьи не убежишь»

Известный парижский дизайнер Валентин (Дэни Бун) тщательно скрывает свое происхождение из простой семьи, поэтому притворяется сиротой. Семья Валентина хочет сделать ему сюрприз, поэтому в полном составе заявляется на выставку популярного родственника. В фильме снялись: Пьер Ришар, Лин Рено, Лоранс Арне, Гай Леклюиз, Франсуа Берлеан, Кад Мерад. Картина стала шестой полнометражной режиссерской работой Дэни Буна (2018).

Дэни Бун – Личная жизнь

Первой супругой Дэни Буна стала французская актриса Жюдит Годреш. В браке родился сын Ноэ (1999). В 2003 году Дэни Бун связал себя узами брака со швейцарской моделью и сценаристом Яэль Харрис. В браке родились сын Эйтан (2005), сын Элиа (2006) и дочь Сара (2010). У Дэни Буна есть также сын Мехди (1997) от связи с актрисой Софи Хермерлин.

Интересные факты о Дэни Буне

В 2002 году Дэни Бун принял иудаизм.

В 2008 году Бун стал самым высокооплачиваемым европейским актером в истории – его гонорар составил 33 млн долларов. В 2013 году французское издание Le Figaro назвало Дэни Буна самым высокооплачиваемым актером Франции.

Для съемок в картине «Жмот» Дэни Буну пришлось научиться играть на скрипке. К слову, изначально артист не хотел играть скрягу-скрипача и согласился на съёмки только после правок сценария.

Фильмография Дэни Буна
Застрявшие вместе
Застрявшие вместе
комедия 2021, Франция
5.0
8 rue de l'Humanité
8 rue de l'Humanité
комедия 2020, Франция
5.0
Агент Лев
Агент Лев
комедия 2020, Франция
6.0
Игра в дурака
Игра в дурака
комедия 2019, Франция / Бельгия
4.0
От семьи не убежишь
От семьи не убежишь
комедия 2018, Франция
6.0
Жмот
Жмот
комедия 2017, Франция
6.0
Возьми меня штурмом
Возьми меня штурмом
комедия, боевик 2016, Франция / Бельгия
6.0
Маменькин сынок
Маменькин сынок
комедия 2015, Франция
5.0
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23 мая 2018 12:49
В Петербурге состоится предпремьерный пресс-показ фильма «Жмот» 6 июня кинотеатр «Люксор» в ТРК Континент станет местом проведения предпремьерного показа комедии «Жмот» с Дэни Буном. Начало в 19.00. «Жмот» – новый
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1 июня 2017 22:59
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