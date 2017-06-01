Наша рецензия

«Он и Она» - это дебют Николя Бедоса в качестве режиссера. Молодой француз осознанно к шел своей цели создавать фильмы. Он прошел этапы театра, телевидения, актерских ролей и сценариста, которые помогли ему понять, что он хочет снимать. Затем в его жизни появилась Дория Тилье, почти не имеющая опыта в кинематографе, но способная вдохновить Николя на совместный проект. Вдвоем они написали сценарий и сняли фильм о начинающем писателе Викторе и молодой девушке Саре, чья случайная…