Молодая женщина, 2017

Фильм «Молодая женщина» сняла дебютантка в полном метре Леонор Серай, получившая за эту картину награду венецианского кинофестиваля как лучший молодой режиссер. В картине снялись французские актеры: Летиция Дош («Мой король»), Натали Ришар («Не отпускай меня»), Грегуар Монсенжон («На зов скорби») и др.
Сюжет фильма «Молодая женщина» расскажет о девушке по имени Паула, которая вместе со своей кошкой возвращается в родной Париж. Ее не было в городе несколько лет, и поэтому вернувшись, Паула начинает заново строить свою жизнь после неудачи на любовном фронте.
- Фильм получил награду «Золотая камера» за лучший режиссерский дебют на Венецианском кинофестивале
- Картина получил 100% положительную критику на RottenTomatoes
- Почти вся съемочная группа состоит из подруг режиссера по киношколе Fémis.
- Несколько фильмов оказали прямое влияние на «Молодую женщину»: «Сью» это: «Обнажённые» Майка Ли (1993), «Ванда» Барбары Лоден (1970), «Женщина под влиянием» Джона Кассаветиса (1975) и «Клер Долан» Лоджа Керригана (1998)
После долгих лет отсутствия Паула возвращается в Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь сначала.
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