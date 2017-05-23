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Молодая женщина Молодая женщина
Киноафиша Фильмы Молодая женщина
Jeune femme

Молодая женщина, 2017

2017 / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Героиня начинает заново строить свою жизнь после неудачи на любовном фронте
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Молодая женщина» сняла дебютантка в полном метре Леонор Серай, получившая за эту картину награду венецианского кинофестиваля как лучший молодой режиссер. В картине снялись французские актеры: Летиция Дош («Мой король»), Натали Ришар («Не отпускай меня»), Грегуар Монсенжон («На зов скорби») и др.

Сюжет фильма «Молодая женщина» расскажет о девушке по имени Паула, которая вместе со своей кошкой возвращается в родной Париж. Ее не было в городе несколько лет,  и поэтому вернувшись, Паула начинает заново строить свою жизнь после неудачи на любовном фронте.

 

- Фильм получил награду «Золотая камера» за лучший режиссерский дебют на Венецианском кинофестивале

- Картина получил 100% положительную критику на RottenTomatoes

- Почти вся съемочная группа состоит из подруг режиссера по киношколе Fémis.

- Несколько фильмов оказали прямое влияние на «Молодую женщину»: «Сью» это: «Обнажённые» Майка Ли (1993), «Ванда» Барбары Лоден (1970), «Женщина под влиянием» Джона Кассаветиса (1975) и «Клер Долан» Лоджа Керригана (1998)

После долгих лет отсутствия Паула возвращается в Париж. Не имея ни гроша в кармане, с разбитым сердцем и любимой кошкой она пытается начать жизнь сначала.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 декабря 2017
Премьера онлайн 2 июля 2018
Премьера в мире 23 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Леонор Серай
Леонор Серай
В ролях
Летиция Дош
Летиция Дош
Грегуар Монсенжон
Грегуар Монсенжон
Жан-Кристоф Фолли
Жан-Кристоф Фолли
Натали Ришар
Натали Ришар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молодая женщина 3 постера
Каннский кинофестиваль «Золотая камера» за лучший режиссерский дебют
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Молодая женщина смотреть онлайн

Молодая женщина
Смотрите в
за 1 рубль
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Наша рецензия
31-летняя Паула только что рассталась с фотографом, с которым прожила до этого десять лет. Вместе они много путешествовали и долгое время прожили в Мексике. Теперь девушка возвращается во Францию, в Париж, которому она совершенно не нужна. Она ничего не умеет и никогда не работала. Стыбрив у бывшего кота, Паула отправляется на поиски крова и какой-нибудь работы. Устроившись няней и консультантом в магазин, девушка вроде бы открывает себе дорогу к счастливой жизни с возможным будущим и…
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Оксана Андреева 2 января 2018, 14:13
Побывала на сеансе в 5-ти звездах, пыталась оставить там свой отзыв -- не пропустили. Пишу тут, ибо молчать не могу, это просто треш!
Повелась на… Читать дальше…
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