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Забу Брайтман
Забу Брайтман
Zabou Breitman
О персоне
Фильмография
Забу Брайтман
Zabou Breitman
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Дата рождения
30 октября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Забу Брайтман
Родилась 30 октября 1959 года. Париж, Франция.
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Фильмография Забу Брайтман
Ласточки Кабула
анимация
2019, Франция
7.0
SuperЗять
комедия
2018, Франция
5.0
Он и Она
мелодрама, комедия
2017, Франция / Бельгия
7.0
Я ее любил. Я его любила
драма, мелодрама
2009, Франция / Италия / Бельгия
3.0
Первый день твоей оставшейся жизни
драма
2008, Франция
7.0
Пурпурные крылья: тайна фламинго
документальный
2008, США / Великобритания
7.0
Мужчина всей жизни
драма
2006, Франция / Италия
6.0
Воспоминание о прекрасном
мелодрама, драма
2001, Франция
7.0
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