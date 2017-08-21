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Самая сильная любовь на Земле Самая сильная любовь на Земле
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Amori che non sanno stare al mondo

Самая сильная любовь на Земле, 2017

2017 / Италия
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14 голосов
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О фильме

Клаудия и Флавио вместе преподавали в университете. Непримиримые соперники на научном поле, за стенами аудитории они были страстными любовниками. Но их история подошла к концу. Он предпочел опуститься с небес на землю и заинтересовался женщиной младше… Но Клаудия так не смогла отпустить это чувство. Лучии Машино удалось передать тончайшие нюансы психологических состояний, которые сопровождают, пожалуй, самый сложный период в жизни женщины и мужчины — расставание. Объединив рефлексию и светлую иронию, Франческа Коменчини создала очень тонкий и жизненный фильм, который обладает терапевтическим эффектом для всех, кто любил, был любимым и учился отпускать. Фильм представляет почетный гость кинофестиваля — актриса Лучия Машино. После показа — Q&A.

5.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 21 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Франческа Коменчини
В ролях
Лучия Машино
Лучия Машино
Томас Трабакки
Карлотта Натоли
Карлотта Натоли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самая сильная любовь на Земле 2 постера
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саундтрек фильма Самая сильная любовь на Земле
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1 декабря 2017 13:57
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