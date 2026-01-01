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Николя Бедос
Nicolas Bedos
Киноафиша
Персоны
Николя Бедос
Николя Бедос
Nicolas Bedos
Дата рождения
21 апреля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Рост
184 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Биография Николя Бедоса
Родился 21 апреля 1980 года. Нейи-сюр-Сен, Франция.
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Популярные фильмы
7.6
Прекрасная эпоха
(2019)
Билеты
7.3
Он и Она
(2017)
6.7
Любовь без пересадок
(2013)
Фильмография Николя Бедоса
Альфонс
драма, комедия, мелодрама
2023, Франция
6.5
Маскарад
Mascarade
комедия, криминал, драма
2022, Франция
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Агент 117: Из Африки с любовью
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire
боевик, комедия
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Фантазии для взрослых
Les fantasmes
комедия
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
4.7
Неверные
Gli infedeli
комедия
2020, Италия
7.6
Прекрасная эпоха
La Belle Époque
комедия, драма
2019, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.3
Он и Она
Mr & Mme Adelman
мелодрама, комедия
2017, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Любовь без пересадок
Amour et turbulences / Love is in the Air
мелодрама
2013, Франция
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