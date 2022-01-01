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Дени Подалидес
Дени Подалидес
Denis Podalydès
О персоне
Фильмография
Дени Подалидес
Denis Podalydès
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Дата рождения
22 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дени Подалидес
Родился 22 апреля 1963 года. Версаль, Франция.
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Фильмография Дени Подалидес
Внебрачные связи
мелодрама, драма
2021, Франция
4.0
TheatreHD: Тартюф, или Обманщик
опера, спектакль
2021, Франция
0.0
Два Альфреда
комедия
2020, Франция
6.0
TheatreHD: Комеди Франсез: Мнимый больной
спектакль
2020, Франция
0.0
Прекрасная эпоха
комедия, драма
2019, Франция
7.0
Нёйи, ее мать! 2
комедия
2018, Франция
5.0
TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь
спектакль
2018, Франция
0.0
TheatreHD: Комеди Франсез: Лукреция Борджиа
2018,
0.0
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