Мой ангел, 2017

«Мой ангел» - это новый фильм бельгийского режиссёра Гарри Клевена («Абракадабра», «Двуличие»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Ханна Бодро (для неё роль стала дебютной), Флер Жеффрие («Она», «Он и Она»), Элина Ловенсон («Тёмная вода», «Список Шиндлера»), Франсуа Винчентелли («Любовь и другие препятствия») и другие.

В центре сюжета картины «Мой ангел» окажется молодой человек с необычным именем Ангел. Помимо имени, у него также есть одна особенность - парень родился невидимым. Поэтому о его существовании не знает никто, кроме матери Луизы. Но однажды он знакомится со слепой сверстницей Мадлен. Между ребятами зарождаются нежные чувства, которые попадают под угрозу после новости о том, что у Мадлен есть возможность стать зрячей.