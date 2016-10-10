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Mon ange

Мой ангел, 2017

2017 / Франция / Бельгия
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Мой ангел» - это новый фильм бельгийского режиссёра Гарри Клевена («Абракадабра», «Двуличие»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Ханна Бодро (для неё роль стала дебютной), Флер Жеффрие («Она», «Он и Она»), Элина Ловенсон («Тёмная вода», «Список Шиндлера»), Франсуа Винчентелли («Любовь и другие препятствия») и другие.

В центре сюжета картины «Мой ангел» окажется молодой человек с необычным именем Ангел. Помимо имени, у него также есть одна особенность - парень родился невидимым. Поэтому о его существовании не знает никто, кроме матери Луизы. Но однажды он знакомится со слепой сверстницей Мадлен. Между ребятами зарождаются нежные чувства, которые попадают под угрозу после новости о том, что у Мадлен есть возможность стать зрячей.

- Режиссёр фильма «Мой ангел» Гарри Клевен сыграл эпизодические роли в четырёх картинах известного бельгийского постановщика Жако ван Дормеля: «Тото-герой», «Господин Никто», «Поцелуй и плачь» и «Новейший завет»

- Последний фильм Гарри Клевена, который выходил в прокат, а не снимался для телевидения, вышел в 2005 году. Это была лента «Двуличие»

- Одним из рабочих названий фильма было «Je te vois», что в переводе с французского означает «Я вижу тебя»

Ангел – необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой. Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение. 

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера в мире 10 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Гарри Клевен
Гарри Клевен
В ролях
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Флер Жеффрие
Флер Жеффрие
Франсуа Винчентелли
Франсуа Винчентелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой ангел 3 постера
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Дитя фокусника, исполнившего свой последний номер истинно по-мужски, исчезнув прямо посередине номера, - оказалось, как говорится, «не мышонок, ни лягушка, а неведома зверюшка». Причем неведомая – в прямом смысле, потому что никто, включая его мать, его не видит. Впрочем, последняя этим не заморачивается, обращаясь со своим отпрыском так, как будто он – полноценный ребенок, одаривая его всей любовью, что у нее осталась. И все было хорошо до тех пор, пока мальчик не…
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Ирина 26 июля 2017, 18:52
Очень красивый!
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