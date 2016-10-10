Мой ангел, 2017

«Мой ангел» - это новый фильм бельгийского режиссёра Гарри Клевена («Абракадабра», «Двуличие»). Главные роли в картине исполнили такие актёры, как Ханна Бодро (для неё роль стала дебютной), Флер Жеффрие («Она», «Он и Она»), Элина Ловенсон («Тёмная вода», «Список Шиндлера»), Франсуа Винчентелли («Любовь и другие препятствия») и другие.
В центре сюжета картины «Мой ангел» окажется молодой человек с необычным именем Ангел. Помимо имени, у него также есть одна особенность - парень родился невидимым. Поэтому о его существовании не знает никто, кроме матери Луизы. Но однажды он знакомится со слепой сверстницей Мадлен. Между ребятами зарождаются нежные чувства, которые попадают под угрозу после новости о том, что у Мадлен есть возможность стать зрячей.
- Режиссёр фильма «Мой ангел» Гарри Клевен сыграл эпизодические роли в четырёх картинах известного бельгийского постановщика Жако ван Дормеля: «Тото-герой», «Господин Никто», «Поцелуй и плачь» и «Новейший завет»
- Последний фильм Гарри Клевена, который выходил в прокат, а не снимался для телевидения, вышел в 2005 году. Это была лента «Двуличие»
- Одним из рабочих названий фильма было «Je te vois», что в переводе с французского означает «Я вижу тебя»
Ангел – необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой. Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен. Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение.