Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Последствия - трейлер
Киноафиша Трейлеры Последствия. Трейлер

Последствия. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 8 февраля 2017
Последствия – Мужчина теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Не дождавшись наказания виновных, он решает сам наказать диспетчера. Фильм основан на реальных событиях авиакатастрофы в Германии и на событиях, произошедших спустя 478 дней.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ирина 6 апреля 2017, 23:15
Оценка
Скучновато, не чувствуется драматизма. Актеры старались, но режиссер не вытянул
6 апреля 2017, 23:15 Ответить
Мария Солдатова 17 апреля 2017, 06:12
Так и не поняла для чего в этом фильме показали дряблую голую задницу Арнольда и его голый обвисший торс.... Пузыри из соплей диспетчера тоже показались лишними. В целом фильм нудный, Арни явно не драматический актер, все время ждала когда он скажет что-то вроде "Мне нужна твоя одежда".....Походка как у робота, манера говорить та же. В общем впечатления от фильма только негативные. Не тратьте деньги и время зря.
17 апреля 2017, 06:12 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.3 Последствия
Последствия драма, триллер, 2017, США
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Укради мою мечту - трейлер 01:57
Укради мою мечту  трейлер
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
Взвести курки - дублированный трейлер 02:23
Взвести курки  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше