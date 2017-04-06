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Дата публикации: 8 февраля 2017
Последствия
– Мужчина теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Не дождавшись наказания виновных, он решает сам наказать диспетчера. Фильм основан на реальных событиях авиакатастрофы в Германии и на событиях, произошедших спустя 478 дней.
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Ирина
6 апреля 2017, 23:15
Оценка
Скучновато, не чувствуется драматизма. Актеры старались, но режиссер не вытянул
6 апреля 2017, 23:15
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Мария Солдатова
17 апреля 2017, 06:12
Так и не поняла для чего в этом фильме показали дряблую голую задницу Арнольда и его голый обвисший торс.... Пузыри из соплей диспетчера тоже показались лишними. В целом фильм нудный, Арни явно не драматический актер, все время ждала когда он скажет что-то вроде "Мне нужна твоя одежда".....Походка как у робота, манера говорить та же. В общем впечатления от фильма только негативные. Не тратьте деньги и время зря.
17 апреля 2017, 06:12
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