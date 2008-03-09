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Земля: Жизнь без людей
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Aftermath: Population Zero

Земля: Жизнь без людей, 2008

2008 / США / Канада
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Что бы случилось, если бы каждый человек на Земле просто исчез? Ушел. Не умер, просто ушел. Это — поразительная история мира, который мы никогда не будем видеть. Мир без людей, где городские улицы все еще населяются автомобилями, но без водителей. Никто не починит мосты, не отремонтирует здания или поддержит электростанции. Будучи управляемым человечеством на протяжении тысячелетий, природа восстанавливает землю. Но как бы это помогло? Как долго небоскребы, атомные электростанции, и наши дома протянули без нас?

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 марта 2008
Режиссер
Кристофер Роули
В ролях
Рег Э. Кэти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Земля: Жизнь без людей 2 постера
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