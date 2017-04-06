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Последствия Последствия
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Aftermath Последствия 2017 / США
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Последствия»

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Наша рецензия

Беда постучалась к Роману на Рождество. Впрочем, не к нему одному. В тот вечер ей открыли дверь несколько сот человек. А всё из-за сущего пустяка, безделицы. Просто один авиадиспетчер вдруг захотел выпить кофе – может же человек выпить кофе, нет? – и он вышел на пять минут в комнату отдыха. Ничего экстремального в этом не было, не в первый раз: время ночное, небо чистое, рейсов никто не ждет. В общем, второй диспетчер остался один – и не уследил за двумя пультами. И на большой…

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Ирина 6 апреля 2017, 23:15
Оценка
Скучновато, не чувствуется драматизма. Актеры старались, но режиссер не вытянул
6 апреля 2017, 23:15 Ответить
Мария Солдатова 17 апреля 2017, 06:12
Так и не поняла для чего в этом фильме показали дряблую голую задницу Арнольда и его голый обвисший торс.... Пузыри из соплей диспетчера тоже показались лишними. В целом фильм нудный, Арни явно не драматический актер, все время ждала когда он скажет что-то вроде "Мне нужна твоя одежда".....Походка как у робота, манера говорить та же. В общем впечатления от фильма только негативные. Не тратьте деньги и время зря.
17 апреля 2017, 06:12 Ответить
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