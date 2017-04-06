Наша рецензия

Беда постучалась к Роману на Рождество. Впрочем, не к нему одному. В тот вечер ей открыли дверь несколько сот человек. А всё из-за сущего пустяка, безделицы. Просто один авиадиспетчер вдруг захотел выпить кофе – может же человек выпить кофе, нет? – и он вышел на пять минут в комнату отдыха. Ничего экстремального в этом не было, не в первый раз: время ночное, небо чистое, рейсов никто не ждет. В общем, второй диспетчер остался один – и не уследил за двумя пультами. И на большой…