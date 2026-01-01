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Наташа Мальте
Наташа Мальте Natassia Malthe
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Наташа Мальте

Natassia Malthe

Дата рождения
19 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Фантастический герой

Биография Наташи Мальте

Родилась 19 января 1974 года. Осло, Норвегия.

Популярные фильмы

Грань 8.2
Грань (2008)
Первая волна 7.5
Первая волна (1998)
Альфа 7.1
Альфа (2018)

Фильмография Наташи Мальте

Пакт 5.1
Пакт
приключения, фантастика 2022, США
Джон Вуд. Последняя кровь 3.5
Джон Вуд. Последняя кровь Last Man Down
боевик, фантастика 2021, Швеция / Великобритания
Альфа 7.1
Альфа Alpha
боевик, триллер, драма 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Битва с киборгами 5
Битва с киборгами Battle Drone
боевик 2017, США
Забытое 4.1
Забытое 4Got10
боевик, криминал, триллер 2015, США
Королевство викингов 3D 3.9
Королевство викингов 3D Vikingdom
приключения 2013, Малайзия / США
Смотреть трейлер
3.6
Алчность Avarice
фантастика 2012, Канада
Во имя короля 2 3.2
Во имя короля 2 In the Name of the King 2: Two Worlds
фэнтези, боевик, приключения 2011, Канада
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