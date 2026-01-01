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Наташа Мальте
Natassia Malthe
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Персоны
Наташа Мальте
Наташа Мальте
Natassia Malthe
Дата рождения
19 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Наташи Мальте
Родилась 19 января 1974 года. Осло, Норвегия.
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Популярные фильмы
8.2
Грань
(2008)
7.5
Первая волна
(1998)
7.1
Альфа
(2018)
Фильмография Наташи Мальте
5.1
Пакт
приключения, фантастика
2022, США
3.5
Джон Вуд. Последняя кровь
Last Man Down
боевик, фантастика
2021, Швеция / Великобритания
7.1
Альфа
Alpha
боевик, триллер, драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Битва с киборгами
Battle Drone
боевик
2017, США
4.1
Забытое
4Got10
боевик, криминал, триллер
2015, США
3.9
Королевство викингов 3D
Vikingdom
приключения
2013, Малайзия / США
Смотреть трейлер
3.6
Алчность
Avarice
фантастика
2012, Канада
3.2
Во имя короля 2
In the Name of the King 2: Two Worlds
фэнтези, боевик, приключения
2011, Канада
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