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Наташа Мальте
Наташа Мальте
Natassia Malthe
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Наташа Мальте
Natassia Malthe
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Дата рождения
19 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Наташи Мальте
Родилась 19 января 1974 года. Осло, Норвегия.
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Фильмография Наташи Мальте
Альфа
боевик, триллер, драма
2018, США
7.0
Загнанный
боевик
2017, США
5.0
Королевство викингов 3D
приключения
2013, Малайзия / США
4.0
Во имя короля 2
фэнтези, боевик, приключения
2011, Канада
3.0
Бладрейн 3
приключения, боевик, ужасы, фэнтези, комедия
2010, Германия / США / Канада
3.0
Бладрейн 2: Освобождение
триллер, ужасы
2007, США
4.0
Дневник карьеристки
комедия, мелодрама
2004, США
5.0
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