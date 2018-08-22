Всё бывает в первый раз. Первая любовь, первый отпуск на море, первая ночёвка вне дома, первое мороженое… а кому очень повезло, у того бывает первая собака. А что, если на секунду представить те времена, когда собака не была другом человека? На что похожа история приручения: жестокую легенду о выживании или трогательную сказку о дружбе, на которую были обречены два биологических вида? Создатели фильма «Альфа» пошли по второму пути. Они, кажется, задались целью экранизировать…
Люди ходят в отлично выделанных дубленках с рукавами и капюшоном, Карл! Все время льет дождь, но почему-то везде высохшая степь. Топорно отрисованные пейзажи. И это если не вдаваться в детали.
Хотелось увидеть трогательную историю приручения волка, а в итоге увидели плохую картинку с занудным сюжетом и адовой кучей ляпов.
Хочется поставить оценку "минус 10"
Очень нудный фильм, нет интриги, диалоги не проработаны, игра актеров очень плохая нет искренности. В общем фильм совсем не понравился А я так его ждал. Не рекомендую вообще!!!
Не советую идти на него с маленькими детьми до 12 лет, им не понравиться.
Не советую тем, кто любит динамичный сюжет.
Поставила 8 баллов за то, что много несоответствия: особенно по одежде. Это считаю большой минус. Не было в тот период одежды с рукавами, обуви на подошве...
На такие фильмы необходимо настроиться.
Реализация ну просто невообразимо плохая, ничего не объясняется. Даже перевода нет нормального, просто идёт оригинальный язык, потом озвучка русского. Ничего полезного не приносит этот фильм
Советую сходить
Сюжет просто огонь
Но вот реализация чуток не то ожидал большего
А так фильм все равно хорош
Фильма Альберта Хьюза «Альфа» - это история о том, как мальчик становится мужчиной, пережив серьезное испытание. В каждой культуре нужно пройти испытание, чтобы стать настоящим мужчиной: посадить дерево, вырастить сына, сходить в армию наконец. Но все это влияние современности, наши предки определяли мужественность как смелость настоящего охотника. Каждому юноше нужно было получить необходимые навыки, чтобы прокормить свое племя. Так 20 000 лет назад вождь племени впервые берет своего сына на охоту, чтобы научить его всему, что знает сам.
Мальчик по имени Кедá уже успел доказать, что достоин стать охотником. Отец готовил его к роли вожака, учил заботиться и защищать свой народ. Единственное, что ему не удавалось - убийство невинного существа. Молодое сердце еще близко воспринимает боль утраты, будь то смерть соплеменника или даже животного.
Место для охоты было выбрано очень далеко - они шли по пути, проложенном предками. В качестве инструмента охотники использовали наточенные камни, привязанные к длинным палкам, так что охота представляла собой не только опасность долгого похода, но и кровавую битву, более опасную для охотника, чем для его жертвы. Племя знало, что не все они вернутся домой живыми. Только никто не мог ожидать, что именно Кедá не вернется со своего первого похода. Отец долго оплакивал его, но им предстоял долгий путь домой к пламени - они должны принести пищу до наступления холодов. Но мальчик выжил. И в этот момент начинается настоящая история - история его возвращения домой. У него сломана нога, нет пищи и воды, он вынужден защищаться от хищников. В самый отчаянный момент именно его внутренняя доброта спасает ему жизнь - он позаботился о волке, получившем травму. И этот волк помогает ему вернуться к своему племени.
При просмотре этого фильма в первую очередь надо понимать, что события происходят 20 000 лет назад. В это время скорость событий в жизни человека была абсолютно другой. Сейчас события развиваются с чудовищной скоростью, наш мозг едва успевает обрабатывать весь поток информации. Но тогда можно было просто остановиться и смотреть на звезды. Просто так, сидеть и смотреть на них. Не надо было никуда бежать, только если на тебя никто не нападает, конечно. Моя мысль в том, что не стоит ожидать от этого фильма стремительного развития событий, как в современном блокбастере. Точно также как и проникновенных монологов или остроумных диалогов. Люди в то время были не особо болтливы. Все развитие сюжета происходит за счет неспешных событий и меняющихся эмоций и отношений персонажей друг к другу. Непривычно для зрителя? Да. Но это тот риск, который нужно было взять, чтобы передать хоть немного атмосферу времени. Также стоит отметить, что это семейное кино. Хотя фразы «при съемках фильма ни одно животное не пострадало» в конце фильма вы не увидите, все таки этот фильм рассчитан на категорию 12+. Здесь все наивно, добро побеждает и становится еще сильнее. Так что морально подготовьтесь, если собрались на сеанс - для разнообразия нужно будет расслабиться, погрузиться в невероятной красоты картину природы и просто умиляться над тем, как волк заботится об этом мальчике. А стрелялки и напряженные погони отложите на потом.
Мало слов, много эмоций,
зал даже жевать перестал...
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