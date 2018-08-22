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Всё бывает в первый раз. Первая любовь, первый отпуск на море, первая ночёвка вне дома, первое мороженое… а кому очень повезло, у того бывает первая собака. А что, если на секунду представить те времена, когда собака не была другом человека? На что похожа история приручения: жестокую легенду о выживании или трогательную сказку о дружбе, на которую были обречены два биологических вида? Создатели фильма «Альфа» пошли по второму пути. Они, кажется, задались целью экранизировать…