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Белый клык Белый клык
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Croc-Blanc

Белый клык, 2018

2018 / США / Франция / Люксембург
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Родители Белого Клыка — домашняя собака Кичи и дикий волк. Проведя детство в заснеженных пустошах дальнего севера, Белый Клык попадает в руки индейца по имени Серый Бобр, который когда то был хозяином Кичи. Жестокий и коварный Красавчик Смит заставляет продать ему Белого Клыка, и тогда жизнь животного превращается в ад, что сильно ожесточает его. Спасает собаку молодой человек по имени Уидон Скотт. Его доброта заставляет Белого Клыка учиться сдерживать свои дикие инстинкты и стараться стать окружающим другом.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 6 июля 2018
Премьера в мире 24 февраля 2018
Режиссер
Александр Эспигарес
В ролях
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Виржини Эфира
Виржини Эфира
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Frantz Confiac
Gilles Morvan
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Белый клык 2 постера
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