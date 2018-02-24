Белый клык, 2018

Родители Белого Клыка — домашняя собака Кичи и дикий волк. Проведя детство в заснеженных пустошах дальнего севера, Белый Клык попадает в руки индейца по имени Серый Бобр, который когда то был хозяином Кичи. Жестокий и коварный Красавчик Смит заставляет продать ему Белого Клыка, и тогда жизнь животного превращается в ад, что сильно ожесточает его. Спасает собаку молодой человек по имени Уидон Скотт. Его доброта заставляет Белого Клыка учиться сдерживать свои дикие инстинкты и стараться стать окружающим другом.

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