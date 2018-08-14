«Альфа»: Рецензия Киноафиши

Легенда о Времени первых

Всё бывает в первый раз. Первая любовь, первый отпуск на море, первая ночёвка вне дома, первое мороженое… а кому очень повезло, у того бывает первая собака. А что, если на секунду представить те времена, когда собака не была другом человека? На что похожа история приручения: жестокую легенду о выживании или трогательную сказку о дружбе, на которую были обречены два биологических вида? Создатели фильма «Альфа» пошли по второму пути. Они, кажется, задались целью экранизировать одну из экскурсий для подростков в каком-нибудь палеонтологическом музее. И им это удалось во всех смыслах: как в положительном, так и не очень.

Кадр из фильма «Альфа»

Кеда - 17-летний сын вождя и совсем не мужик в представлении своего племени. На первой же большой охоте далеко-далеко от дома он нарывается на неприятности в виде бизона, сказывается погибшим, а потом вынужден в одиночку добираться до дома. Он успешно избегает нападения стаи волков, однако оказывается не в состоянии добить одного раненного зверя. Так древний мальчик обретает древнюю собаку.

Кадр из фильма «Альфа»

Слово «спойлер» к сюжету «Альфы» не применимо вообще. Он настолько прост и очевиден, что если вы не любите собак, вам на этом сеансе будет скучно. Вся суть картины сводится к последовательной демонстрации, как формировались те отношения человека и собаки, которые мы сейчас считаем привычными. Это развёрнутая и очень утрированная нарезка всех тех очаровательных эпизодов, из которых принято складывать историю о друзьях, у которых на двоих шесть лап. Что, впрочем, отнюдь не портит фильм. Ведь именно за этими сценами зрители и придут в кинозал.

Кадр из фильма «Альфа»

А ещё это облегчённая версия «Выжившего», если история выживания человека и формирования его духа вам важнее. Но едва ли «Альфу» можно назвать полезным руководством по выживанию для начинающих скаутов. Кеда последовательно идёт домой через прерии, горы и снега, что-то ломает, слегка голодает, немного мёрзнет. Но все его страдания режиссёр Альберт Хьюз предпочитает не смаковать, чтобы не слишком травмировать психику целевой аудитории. Чтобы вы лучше понимали: в фильме не показано ни одного убийства животного. Взмах рукой, испуганные глаза Кеды, жаркое. И так со всей потенциально возможной «жестью», которую Алехандро Гонсалес Иньярриту щедро разливал по экрану 3 года назад.

Кадр из фильма «Альфа»

«Альфа» - это, помимо истории дружбы мальчика и собаки, потрясающий своей визуальной технологичностью проект. Сравнение с музеем палеонтологии не случайно. Каждый кадр - словно ожившая диорама: каноничный, узнаваемый, подчёркнуто искусственный и искусный. Это похоже на кадры из «Ночи в музее», только рамок витрин не видно с самого начала. И никто не смеётся. И не болтает без остановки.

Кадр из фильма «Альфа»

В этом, кстати, большая честность «Альфы» перед всеми зрителями и подростками особенно. 20.000 лет назад люди были не особо разговорчивыми. Поэтому и фильм о них получился немногословным и полным примитивной лексики и простых речевых оборотов. Это мир суровых и шерстистых существ. Они чаще рычат, чем исповедуются. А значит немногочисленным актёрам, среди которых была и чехословацкая волчья собака, веришь. Но собаке особенно. Каждое её появление в этом нарисованном мире поражает своей живостью. А максимально близкое сходство с волком добавляет чувства опасности, несмотря на то, что итог этих переговоров человека и зверя известен наперёд. Разумеется, живая Альфа играет не во всех сценах. Но в ключевых, вроде первого прикосновения, перед зрителями предстаёт настоящая собака.

Кадр из фильма «Альфа»

Насколько справился со своей моноролью Коди Смит-МакФи, судить лишь восхищённым восьмиклассницам. Со своей хрупкой и несколько женоподобной внешностью он точно попадает в необходимый для фильма типаж - мальчика, который идет за сердцем. Пухлые губы и огромные глаза никак не сочетаются с тщедушным и вытянутым телом. А идея выживания такого мальца похожа на эксплуатацию актёра: он уже выживал в вестерне «Строго на Запад».

Кадр из фильма «Альфа»

«Альфа» при всей своей нарочитой дикости в итоге получилась довольно беззубой. Впечатление о фильме как об экранизированной экскурсии сохраняется до самого финала. Что не мешает ленте нравиться публике, по доброму посмеивающейся над референсами, которые то и дело возникают на экране: от «Белого клыка» до «Маугли». А ещё «Альфа» в очередной раз задаёт зрителям вопрос: вы точно всё ещё не надумали завести собаку?

Вероника Скурихина

В российском прокате с 23 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Альфа»