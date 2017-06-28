Наша рецензия

Мэдделин Уиттиер (Амандла Стенберг) можно с уверенностью назвать завидной невестой. Умная, образованная, симпатичная, без вредных привычек и, в противовес Рамоне, героине «Скотта Пилигрима против всех», не обладает головокружительным перечнем из орды злополучных бывших. Одним словом, Мэдди безупречна. Однако, как позже заметит один из героев фильма, у всех должны быть свои недостатки. И окажется чертовски прав! Вся непорочная чистота мира юной красавицы зиждется на одном занятном…