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Весь этот мир Весь этот мир
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Everything, Everything Весь этот мир 2017 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Весь этот мир»

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Мэдделин Уиттиер (Амандла Стенберг) можно с уверенностью назвать завидной невестой. Умная, образованная, симпатичная, без вредных привычек и, в противовес Рамоне, героине «Скотта Пилигрима против всех», не обладает головокружительным перечнем из орды злополучных бывших. Одним словом, Мэдди безупречна. Однако, как позже заметит один из героев фильма, у всех должны быть свои недостатки. И окажется чертовски прав! Вся непорочная чистота мира юной красавицы зиждется на одном занятном…

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Сергей 28 июня 2017, 02:19
Так се
28 июня 2017, 02:19 Ответить
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