Солнце тоже звезда, 2019

- По книге бестселлера автора New York Times Николы Юн.

- Главные герои Наташа и Даниэль списаны с автора книги и ее мужа, у которых есть ямайские и корейские корни, но никто из них не сталкивался с проблемами иммиграции, показанными в фильме.

- Чарльз Мелтон наполовину кореец и британец в реальной жизни.

- В книге адвокат допускает ошибку, приводящую к депортации семьи Наташи, в то время как в фильме адвокат безуспешно пытается возобновить дело семьи Наташи из-за обстановки в сфере иммиграционного контроля.