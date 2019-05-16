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Солнце тоже звезда Солнце тоже звезда
Киноафиша Фильмы Солнце тоже звезда
The Sun Is also a Star

Солнце тоже звезда, 2019

2019 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Солнце тоже звезда» сняла по одноименному роману Николы Юн американская постановщица Ри Руссо-Янг (сериал «Сплошной отстой», «Плащ и кинжал»). Главные роли сыграли Яра Шахиди («Плащ», «Солт») и Чарльз Мелтон («Ривердэйл», «Американская история ужасов»).

Сюжет картины рассказывает историю любви девушки с ямайскими корнями по имени Наташа и парня с корейскими корнями по имени Даниэль. Их любовь началась ярко и быстро, однако вскоре им приходится столкнуться с непростыми препятствиями, которые поставят все их отношения под вопрос.

- По книге бестселлера автора New York Times Николы Юн.

- Главные герои Наташа и Даниэль списаны с автора книги и ее мужа, у которых есть ямайские и корейские корни, но никто из них не сталкивался с проблемами иммиграции, показанными в фильме.

- Чарльз Мелтон наполовину кореец и британец в реальной жизни.

- В книге адвокат допускает ошибку, приводящую к депортации семьи Наташи, в то время как в фильме адвокат безуспешно пытается возобновить дело семьи Наташи из-за обстановки в сфере иммиграционного контроля.

В один волшебный день в знойном бурлящем жизнью Нью-Йорке сталкиваются и влюбляются отправляющийся в колледж романтик Даниэль Бэ и прагматичная девушка с Ямайки Наташа Кингсли. Искры сразу вспыхивают между двумя незнакомцами, которые никогда бы не встретились, если бы судьба легонько не подтолкнула их. Но будет ли она достаточно благосклонна, чтобы превратить невезучих молодых людей в счастливо влюбленных? У Наташи осталось всего несколько часов — похоже, этот день станет последним для нее в Нью-Йорке. Она пытается предотвратить депортацию своей семьи столь же отчаянно, как борется с зарождающимися чувствами к Даниэлю, который столь же усердно пытается её убедить, что они созданы друг для друга.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Ри Руссо-Янг
Ри Руссо-Янг
В ролях
Яра Шахиди
Яра Шахиди
Чарльз Мелтон
Чарльз Мелтон
Джейк Чои
Джейк Чои
Гбенга Акиннагбе
Гбенга Акиннагбе
Фэйт Логан
Фэйт Логан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Солнце тоже звезда 4 постера
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Солнце тоже звезда
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20 мая 2019 12:30
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