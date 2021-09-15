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Ник Робинсон
Ник Робинсон
Nick Robinson
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Ник Робинсон
Nick Robinson
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Дата рождения
22 марта 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сиэтл, Вашингтон, США
Рост
185 см
Биография Ника Робинсона
Родился 22 марта 1995 года. Сиэтл, Вашингтон, США.
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Фильмография Ника Робинсона
Воздушный бой
ужасы, боевик, военный
2020, Новая Зеландия
5.0
Асоциальная сеть
триллер
2020, США
5.0
Рожденный после смерти
триллер
2019, Канада
5.0
Сын Америки
драма
2019, США
5.0
С любовью, Саймон
драма
2018, США
7.0
Весь этот мир
драма
2017, США
7.0
5-ая волна
приключения, фантастика, триллер
2016, США
5.0
Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
7.0
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Маргарет Куэлли едва сводит концы с концами в трейлере сериала «Уборщица. История матери-одиночки»
В новом проекте Netflix также сыграли Энди МакДауэлл и Ник Робинсон.
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15 сентября 2021 13:22
Netflix выпустил первый тизер-трейлер сериала «Служанка» — одним из продюсеров проекта выступает Марго Робби
Премьера всех десяти эпизодов запланирована на 1 октября.
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24 августа 2021 12:55
Сериал «С любовью, Виктор» продлен на третий сезон
Мелодраматическая ЛГБТ-комедия вернется на Hulu в 2022 году.
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3 августа 2021 15:43
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