Сумасшедшая любовь, 2020

Старшеклассник по имени Адам оказывается в изоляции от одноклассников после того, как у него диагностируют шизофрению. Знакомство с девушкой по имени Майя меняет его отношение к себе и к своей новой болезни.

Режиссер картины «Сумасшедшая любовь» немец Тор Фройденталь известен преимущественно по фэнтези «Перси Джексон и Море чудовищ», а также сериалам канала The CW — «Флэш», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня». Главную роль в фильме исполнил Чарли Пламмер, лауреат премии Марчелло Мастроянни за роль в драме «Положитесь на Пита». Российским зрителям Пламмер знаком по ленте Ридли Скотта «Все деньги мира», он также снялся в эпизодической роли в сериале «Подпольная империя». Его экранную возлюбленную сыграла подающая надежды актриса Тейлор Рассел, известная по «Клаустрофобам» и «Матрице времени». В фильме также сыграла Анна-София Робб, знакомая многим по фильму «Чарли и шоколадная фабрика».

Проблемного подростка по имени Адам (Чарли Пламмер) исключают из школы после того, как он начинает вести себя неадекватно. Впоследствии выясняется, что у него была диагностирована шизофрения. Адам тяжело переносит свою болезнь, искренне не понимая, как жить в мире, где активно стигматизируют психические расстройства. Справиться с внутренними проблемами ему помогает новая знакомая по имени Майя (Тейлор Рассел). Именно Майя заставляет его по-новому взглянуть на жизнь и изменить отношение к своей болезни. Адам искренне надеется, что когда-нибудь сможет честно рассказать окружающим его людям о своей болезни, а также доказать, что даже с таким диагнозом человек может быть счастлив и любим.