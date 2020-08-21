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Сумасшедшая любовь Сумасшедшая любовь
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Сумасшедшая любовь, 2020

2020 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Мелодрама о подростке, страдающем шизофренией.
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Старшеклассник по имени Адам оказывается в изоляции от одноклассников после того, как у него диагностируют шизофрению. Знакомство с девушкой по имени Майя меняет его отношение к себе и к своей новой болезни.

Режиссер картины «Сумасшедшая любовь» немец Тор Фройденталь известен преимущественно по фэнтези «Перси Джексон и Море чудовищ», а также сериалам канала The CW — «Флэш», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня». Главную роль в фильме исполнил Чарли Пламмер, лауреат премии Марчелло Мастроянни за роль в драме «Положитесь на Пита». Российским зрителям Пламмер знаком по ленте Ридли Скотта «Все деньги мира», он также снялся в эпизодической роли в сериале «Подпольная империя». Его экранную возлюбленную сыграла подающая надежды актриса Тейлор Рассел, известная по «Клаустрофобам» и «Матрице времени». В фильме также сыграла Анна-София Робб, знакомая многим по фильму «Чарли и шоколадная фабрика».

Проблемного подростка по имени Адам (Чарли Пламмер) исключают из школы после того, как он начинает вести себя неадекватно. Впоследствии выясняется, что у него была диагностирована шизофрения. Адам тяжело переносит свою болезнь, искренне не понимая, как жить в мире, где активно стигматизируют психические расстройства. Справиться с внутренними проблемами ему помогает новая знакомая по имени Майя (Тейлор Рассел). Именно Майя заставляет его по-новому взглянуть на жизнь и изменить отношение к своей болезни. Адам искренне надеется, что когда-нибудь сможет честно рассказать окружающим его людям о своей болезни, а также доказать, что даже с таким диагнозом человек может быть счастлив и любим.

 

В основу сценария фильма лег одноименный роман Джулии Уолтон.

Авторами саундтрека стала группа The Chainsmokers.

Съемки фильма проходили в мае 2018 года в штате Северная Каролина.

Тейлор Рассел, исполнившая главную женскую роль, является лауреатом премии «Готэм».

Бюджет фильма «Сумасшедшая любовь» составил 9,3 миллиона долларов. При этом в первые выходные проката в США он собрал чуть больше 400 тысяч долларов.

Оригинальное название картины переводится как «Слова на стене в ванной».

До последнего года учебы в школе Адаму удаётся выдавать себя за обычного подростка, немного закрытого, но остроумного и интересующегося кулинарией. Все хорошо до одного момента: сложности в семье провоцируют приступ, после которого Адаму предстоит научиться уживаться не только с обозлившимися одноклассниками, но и с галлюцинациями в виде четырех личностей. Помочь справиться с любой проблемой могут любовь и забота. Но как довериться другому человеку, если не можешь верить даже самому себе?

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 декабря 2020
Премьера онлайн 12 января 2021
Премьера в мире 21 августа 2020
Возраст 12+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Тор Фройденталь
Тор Фройденталь
В ролях
Анна-София Робб
Анна-София Робб
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Молли Паркер
Молли Паркер
Тейлор Расселл
Тейлор Расселл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сумасшедшая любовь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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После неожиданного приступа на уроке химии у Адама диагностировали шизофрению, из-за чего ему пришлось сбежать из прежней школы и начать новую жизнь в стенах католического учебного заведения. Теперь он намерен подписаться на экспериментальное лечение и держать в секрете свою болезнь от сверстников. Но совсем скоро герой влюбляется в амбициозную одноклассницу, а таблетки приносят с собой неприятные побочные эффекты. Режиссер Тор Фройденталь, адаптируя роман Джулии Уолтон, упаковывает историю…
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саундтрек фильма Сумасшедшая любовь
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