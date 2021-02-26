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Ана де ла Регера
Ана де ла Регера
Ana de la Reguera
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Ана де ла Регера
Ana de la Reguera
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Дата рождения
8 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Веракрус, Мексика
Рост
160 см
Биография Аны де ла Регеры
Родилась 8 апреля 1977 года. Веракрус, Мексика.
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Фильмография Аны де ла Регеры
Армия мертвецов
боевик, ужасы, фантастика
2021, США
7.0
Судная ночь навсегда
ужасы, триллер, боевик
2021, США
7.0
Весь этот мир
драма
2017, США
7.0
Книга жизни
анимация
2014, США
5.0
Джезабель
ужасы, триллер
2014, США
6.0
На грани
драма
2006, Мексика
5.0
Суперначо
комедия
2006, Германия / США
6.0
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Дэйв Батиста отстреливает зомби в первом трейлере «Армии мертвецов»
Фильм, находившийся в производственном аду более десяти лет, наконец выйдет в мае этого года.
Написать
26 февраля 2021 10:46
Кристиан Слейтер, Аня Чалотра и Джо Манганьелло появятся в спин-оффе «Армии мертвецов» Снайдера
Они присоединятся к ранее анонсированным Дейву Батисте, Элле Пернелл, Ане де ла Регера и Омари Хардвику.
Написать
2 октября 2020 14:43
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