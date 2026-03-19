История, которую многие боятся рассказать. Цена нелегального пути через Мексику Фильм рассказывает о Чынгызе, который должен нелегально пройти через множества стран чтобы добраться до Мексики. Путешествие полно препятствий, включая уклонение от иммиграционной полиции, взаимодействие с местными бандами и преодоление опасных территорий. История сочетает в себе экшен, драму и юмор, подчеркивая темы семьи, жертвенности ради близкого и стойкости духа.
|2 апреля 2026
|Казахстан
|18+
|19 марта 2026
|Кыргызстан
|18+
Это не обязательно громкие лозунги и агитационные плакаты. Пропаганда — куда тоньше. Она прячется в эмоции,… Читать дальше…