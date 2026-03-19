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Постер фильма Нелегал. Через Мексику
7.0
Нелегал. Через Мексику - Трейлер
Киноафиша Фильмы Нелегал. Через Мексику
7.0

Нелегал. Через Мексику

, 2026
Нелегал. Через Мексику
Кыргызстан / драма / 18+
Трейлеры
Пойду 56
Не пойду 3
Постер фильма Нелегал. Через Мексику
7.0
Пойду 56
Не пойду 3
Нелегал. Через Мексику - Трейлер
Нелегал. Через Мексику  Трейлер

О фильме

История, которую многие боятся рассказать. Цена нелегального пути через Мексику Фильм рассказывает о Чынгызе, который должен нелегально пройти через множества стран чтобы добраться до Мексики. Путешествие полно препятствий, включая уклонение от иммиграционной полиции, взаимодействие с местными бандами и преодоление опасных территорий. История сочетает в себе экшен, драму и юмор, подчеркивая темы семьи, жертвенности ради близкого и стойкости духа.

В ролях

Эмиль Эсеналиев
Эмиль Эсеналиев
Рауан Ахмедов
Рауан Ахмедов
Айсанат Эдигеева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Казахстан 18+
19 марта 2026 Кыргызстан 18+

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
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Обновлено 21 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Нелегал. Через Мексику - Трейлер
Нелегал. Через Мексику Трейлер
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Отзывы о фильме

TALGAR ZAMIR-SEIT 23 марта 2026, 01:55
Как вы понимаете смысл слова пропаганда?\
Это не обязательно громкие лозунги и агитационные плакаты. Пропаганда — куда тоньше. Она прячется в эмоции,… Читать дальше…
Hiecaki Kun 27 марта 2026, 20:51
Это лучший кыргызский фильм, который я когда-либо видела. Сначала я думала, что он будет не очень, но по мере развития событий я всё больше вникала в… Читать дальше…
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