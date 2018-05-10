Оповещения от Киноафиши
6.1 Рейтинг IMDb: 5.6
Душа компании

Душа компании

Life of the Party 18+
О фильме

«Душа компании» - это новый фильм комедийного актёра и режиссёра Бена Фэлкоуна, снявшего фильмы «Тэмми» и «Большой босс». Главные роли исполнили такие узнаваемые актёры, как Мелисса МакКарти («Девичник в Вегасе», «Копы в юбках», «Шпион»), Адриа Архона (сериалы «Настоящий детектив», «Нарко»), Гиллиан Джейкобс (сериалы «Грань», «Хорошая жена»), Джули Боуэн («Счастливчик Гилмор»), Шеннон Пёрсер (сериал «Очень странные дела»), Майя Рудольф («Гаттака», «50 первых поцелуев») и другие.

Действие фильма «Душа компании» развернётся внутри женского студенческого объединения в Америке, когда мама одной из студенток решает влиться в жизнь дочери. По словам создателей фильма, он будет похож на ленту «Снова в школу» 1986 года.

- Режиссёр Бен Фэлкоун является супругом актрисы Мелиссы МакКарти

- Мелисса МакКарти играла также в двух других фильмах Бена Фэлкоуна «Тэмми» и «Большой босс»

- В фильме есть камео известной исполнительницы Кристины Агилеры 

- Мелисса МакКарти также является автором сценария вместе с Беном Фэлкоуном

- Майя Рудольф играла с Мелиссой МакКарти в фильме «Девичник в Вегасе»

Брошенная мужем неудачница Диана решает вернуться учиться в университет. Она оказывается в одном учебном учреждении с собственной дочерью, что вызывает немало курьезных ситуаций.

Душа компании - trailer
Душа компании  trailer
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 10 мая 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Дата выхода
30 августа 2018 Бразилия
11 мая 2018 Великобритания
10 мая 2018 Венгрия
5 июля 2018 Германия
7 августа 2018 Испания
11 мая 2018 США
10 мая 2018 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $65 659 911
Производство New Line Cinema, On the Day, Warner Bros.
Другие названия
Life of the Party, El alma de la fiesta, Vakarėlio gyvenimas, A partiállat, A Rainha da Festa, Alma da Festa, Dusa zabave, Dusza towarzystwa, How to Party with Mom, Kambavaim, La reine de la fête, Life of the Party - Una mamma al college, Linh Hồn Của Bữa Tiệc, Mère incontrôlable à la fac, Na výške s mamou, Parti Kraliçesi, Sufletul petrecerii, Život je večírek, Безкраен купон, Душа компании, Душа компанії, ライフ・オブ・ザ・パーティ, 派對人生
Режиссер
Бен Фэлкоун
Бен Фэлкоун
В ролях
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Молли Гордон
Молли Гордон
Адриа Архона
Адриа Архона
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Новости о фильме
Подали в суд: Мелиссу МакКарти и Warner Bros. обвинили в плагиате
Подали в суд: Мелиссу МакКарти и Warner Bros. обвинили в плагиате Сценаристка Ева Ковальски утверждает, что идея комедии «Душа компании» была украдена.
21 сентября 2020 13:53
В сети появился трейлер фильма «Душа компании» с Мелиссой МакКарти
В сети появился трейлер фильма «Душа компании» с Мелиссой МакКарти В сети появился трейлер комедии «Душа компании». Главную роль в картине исполнила Мелисса МакКарти. Режиссером фильма стал Бен Фэлкоун. «Душа компании» рассказывает о
7 февраля 2018 20:36
Душа компании - trailer
Душа компании Trailer
саундтрек фильма Душа компании
