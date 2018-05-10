«Душа компании» - это новый фильм комедийного актёра и режиссёра Бена Фэлкоуна, снявшего фильмы «Тэмми» и «Большой босс». Главные роли исполнили такие узнаваемые актёры, как Мелисса МакКарти («Девичник в Вегасе», «Копы в юбках», «Шпион»), Адриа Архона (сериалы «Настоящий детектив», «Нарко»), Гиллиан Джейкобс (сериалы «Грань», «Хорошая жена»), Джули Боуэн («Счастливчик Гилмор»), Шеннон Пёрсер (сериал «Очень странные дела»), Майя Рудольф («Гаттака», «50 первых поцелуев») и другие.
Действие фильма «Душа компании» развернётся внутри женского студенческого объединения в Америке, когда мама одной из студенток решает влиться в жизнь дочери. По словам создателей фильма, он будет похож на ленту «Снова в школу» 1986 года.
- Режиссёр Бен Фэлкоун является супругом актрисы Мелиссы МакКарти
- Мелисса МакКарти играла также в двух других фильмах Бена Фэлкоуна «Тэмми» и «Большой босс»
- В фильме есть камео известной исполнительницы Кристины Агилеры
- Мелисса МакКарти также является автором сценария вместе с Беном Фэлкоуном
- Майя Рудольф играла с Мелиссой МакКарти в фильме «Девичник в Вегасе»
Брошенная мужем неудачница Диана решает вернуться учиться в университет. Она оказывается в одном учебном учреждении с собственной дочерью, что вызывает немало курьезных ситуаций.
|30 августа 2018
|Бразилия
|11 мая 2018
|Великобритания
|10 мая 2018
|Венгрия
|5 июля 2018
|Германия
|7 августа 2018
|Испания
|11 мая 2018
|США
|10 мая 2018
|Украина