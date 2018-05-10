«Душа компании» - это новый фильм комедийного актёра и режиссёра Бена Фэлкоуна, снявшего фильмы «Тэмми» и «Большой босс». Главные роли исполнили такие узнаваемые актёры, как Мелисса МакКарти («Девичник в Вегасе», «Копы в юбках», «Шпион»), Адриа Архона (сериалы «Настоящий детектив», «Нарко»), Гиллиан Джейкобс (сериалы «Грань», «Хорошая жена»), Джули Боуэн («Счастливчик Гилмор»), Шеннон Пёрсер (сериал «Очень странные дела»), Майя Рудольф («Гаттака», «50 первых поцелуев») и другие.

Действие фильма «Душа компании» развернётся внутри женского студенческого объединения в Америке, когда мама одной из студенток решает влиться в жизнь дочери. По словам создателей фильма, он будет похож на ленту «Снова в школу» 1986 года.