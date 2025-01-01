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Киноафиша Фильмы Дочь и мать ее Цитаты из фильма Дочь и мать ее

Цитаты из фильма Дочь и мать ее

Emily Middleton Просто пользуйся картой, мам!
Linda Middleton [открывает карту] О боже. Это подстилка из ресторана!
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Roger Simmons Можешь пить из любой лужи, что увидишь. Вода в джунглях безопасна.
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Emily Middleton О, не ты. Это была я. Можешь немного отстать? Ты отвлекаешь.
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James У тебя грудь наружу.
Emily Middleton [Шутливо] У тебя тоже грудь наружу.
James Нет, у тебя грудь реально вылезла.
Emily Middleton [Обрати внимание] Кажется, я почувствовала сквозняк. Можно?
James О, нет. Да, конечно.
[Эмили заправила грудь обратно в платье]
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Linda Middleton Когда папа ушёл, я думала, что больше никогда не буду заниматься сексом. И я была права.
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Linda Middleton Почему я вообще согласилась на это?
Emily Middleton Нужно было просто послушать тебя... Я люблю тебя.
Linda Middleton Здорово, но нам срочно надо отсюда сваливать, понимаешь.
Emily Middleton Да, нам надо отсюда убираться, ладно.
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Emily Middleton Пойдём сегодня вечером гулять. Прическа, макияж, сиськи... идём развлекаться!
Linda Middleton Эмили, я ночью никуда не пойду.
Emily Middleton Не всё должно быть таким страшным.
Ruth О, должно! Один из четырёх туристов похищен.
Emily Middleton Неправда.
Ruth Раз, два, три... Кого-то не хватает.
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Emily Middleton Ты похож на пчеловода.
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Linda Middleton Всю жизнь — 18 лет — твоя мама самый важный человек. А потом... потом вдруг — бац! И тебя как будто нет. И что теперь? Просто смириться? Вот так, и всё?
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Emily Middleton Мне это реально нужно. Я просто хочу, ну, потягивать Май Тай, курить косяк. А потом просто начать пить красное вино по вечерам. Потом виски. И если кто-то спросит: «Ты когда-нибудь была на аяуаске?» — я отвечу: «Нет, это безопасно?» — и попробую. Мне плевать.
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Emily Middleton Слушай. Вот в чём дело. Там, куда я собираюсь, будет куча...
Emily Middleton Вдохновения.
Michael Тёлок.
Emily Middleton Вдохновения?
Michael Нет, тёлок.
Emily Middleton Я постоянно тебя перебиваю, но кажется, что ты говоришь...
Michael Тёлок.
Emily Middleton На этот раз я услышала.
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Emily Middleton Знаешь, на кого ты похож с этой стрижкой?
Jeffrey Middleton На кого?
Emily Middleton На Гарри Поттера.
Jeffrey Middleton Гарри Поттер — величайший волшебник. Он герой и отличный пример для подражания. Значит, приму это как комплимент.
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Emily Middleton Ты у мамы влюблён.
Jeffrey Middleton Я не у мамы влюблён.
Emily Middleton Ты у мамы влюблён!
Jeffrey Middleton Она же женщина. У неё влагалище.
Emily Middleton Ты сосёшь у мамы х#й.
Linda Middleton Фу!
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Emily Middleton Ты всегда говоришь, что музыка тебя вдохновляет.
Michael Мням-мням меня вдохновляет.
Emily Middleton У меня есть мням-мням.
Michael У тебя один мням-мням. А будет, типа, сотни других мням-мням.
Emily Middleton А что если только мой мням-мням, но сотни раз?
Michael Это не так вдохновляет.
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Emily Middleton Помоги мне сделать возврат невозможным, но весёлым.
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Linda Middleton О, все знают, что на отпуск нужно два года планирования.
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Ruth Помни: никогда не пей больше, чем у тебя сисек. Две сиски — два стакана.
Emily Middleton Я знаю, сколько у меня сисек.
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Emily Middleton Они забрали мой телефон. О, Боже, они забрали мой телефон!
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Tattooed Kidnapper Какой у тебя ПИН-код?
Emily Middleton Один.
[пауза]
Emily Middleton Два.
[пауза]
Emily Middleton Три.
[пауза]
Emily Middleton Четыре.
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Emily Middleton Я не знаю испанского. Знаю только одно слово. То, как меня называли на работе в ресторане. Пута! И я не знаю, что это значит. "Принцесса" или "красивая" или...
Morgado Это значит "шлюха".
Emily Middleton Всё сходится.
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Pickup Truck Driver Хорошо, вот как ты можешь помочь. Достань ручку и лист бумаги.
Jeffrey Middleton Хорошо.
Pickup Truck Driver И запиши: «Если снова появится желание позвонить — удержись.»
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Эмили Миддлтон Нам срочно надо добраться до консульства США в Боготе, ну, если ты знаешь самый простой путь?
Роджер Симмонс Самый простой путь?
[посетители бара смеются, Роджер присоединяется; он поднимает стакан и оборачивается, чтобы увидеть, что у посетителей своя беседа]
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Linda Middleton У меня настоящая фобия по этому поводу.
Emily Middleton От чего? Запертая в багажнике машины? Да, думаю, у всех она есть, мам.
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Jeffrey Middleton Я переведу.
Morgan Russell Ты говоришь по-испански?
Jeffrey Middleton Я говорю на дотракийском. Я говорю на клингонском.
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Ruth Ты должна знать, что Барб всю жизнь провела в спецназе. Не в этих обычных ерундах. Сейчас она на пенсии, так что у неё нет обычного набора инструментов. Но она сумела кое-что смастерить на ходу. И, я почти уверен, всё это будет применено именно там, где у тебя дырка.
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Emily Middleton Да. И почему именно Эквадор? Потому что мы не хотели ехать в туристическое место. Знаешь, мы не просто пара белых му###в. Без обид.
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Lew Знаешь что? Ты уволен!
Emily Middleton Что?
Lew Я закончил.
Emily Middleton Нет, нет, нет. Я — я — эта работа мне нужна. Ты хоть подумай об этом. Посмотри на остальных сотрудников. Например, на эту с#к#у. Я ни разу не видел, чтобы она что-то делала. Ты здесь ничего не делаешь!
Lew Она здесь не работает!
Emily Middleton А, понятно. Привет. Спасибо, что пришли.
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Jeffrey Middleton Тебя прострелили в сердце. Ладно, Майкл ушёл. И это хреново. Потому что знаешь что? Он был лучшим, что у тебя когда-либо будет.
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Linda Middleton Вот, надень это.
Emily Middleton Что это? Что?
Linda Middleton Это свисток от н**вства — свисток от н**вства. Вот такой свисток.
Emily Middleton Что? Это же свисток для собак, мам.
Linda Middleton Ну, ладно...
Emily Middleton Ты боишься, что эти собаки меня н**внут? Это твоя главная забота?
Linda Middleton Можно я посмотрю? Я не смотрела на собак.
Emily Middleton Они тебе на н**вцев похожи?
Linda Middleton Да ну!
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Emily Middleton Сейчас с деньгами всё идеально? Нет. Ответ — нет. Но будет ли лучше? Тысяча процентов, да.
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Emily Middleton Они не подают сперму кита.
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Emily Middleton Ё-моё!
Linda Middleton Да что ты ё-моё то размахиваешь?
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Emily Middleton Изначально должен был быть кровать короля, но потом всё пошло не так, и я это изменила. Теперь — две кровати королевы.
Linda Middleton Ты точно меняла?
Emily Middleton Да, я звонила заранее.
Front Desk Clerk Да, я вижу эту пометку здесь.
Emily Middleton Хорошо, а вы можете посмотреть эту пометку и сделать так, как там написано?
Front Desk Clerk Извините, я не могу.
Emily Middleton Значит, я буду делить кровать king-size в романтическом месте с мамой?
Front Desk Clerk Можете спать голова к ногам.
Emily Middleton Как будто мы занимаемся 69. Замечательно.
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Emily Middleton Это было не то, что ты подумал. Я просто мылась там, на всякий случай, если мы переспим.
James А именно так это и выглядело.
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James Как ты здесь оказался?
Emily Middleton Я модель. Я здесь — моделирую.
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James Я провёл последние несколько недель на Ко Пхангане. И в последний день там всё время думал о цитате: «Человек не откроет новые океаны, если не осмелится потерять берег из виду.»
Emily Middleton Вау, мне нравится, что тебя не волнует, что ты выглядишь странным.
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Emily Middleton Послушай, может, обсудим это, когда я вернусь из отпуска в Эквадоре?
Lew Отпуск? Ты ведь даже не просила выходных.
Emily Middleton И я понимаю — я понимаю это прямо сейчас.
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James Я был в Египте. Знаю, сейчас там не самый безопасный момент. Но я поднимался в горы в Иране. Бегал с быками в Испании. Ел ядовитую рыбу-фугу в Японии. Для меня именно такие моменты делают жизнь настоящей.
Emily Middleton Мне нравится всё, что ты говоришь. Твой Инстаграм, наверное, сумасшедший.
James О, нет. На самом деле я ни в каких соцсетях не зарегистрирован.
Emily Middleton А как тогда кто-то может видеть, что ты делаешь?
James Да никак. Но я могу это прожить.
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Emily Middleton Ладно, водопады и радуги.
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Emily Middleton Что? Ты себя слышишь? Почему ты разрушаешь жизни?
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Jeffrey Middleton Я тот, кто звонил по делу леди Миддлтон и их ситуации в Южной Америке. Пойдём за ними. Какой план?
Morgan Russell Верно, я сказал ей связаться со мной, когда она доберётся до Боготы. К сожалению, больше я ничего не могу сделать, сэр.
Jeffrey Middleton Хорошо, представляю, у вас есть какой-то отряд коммандос. Может, типа четырёх подпольных преступников, которых судили за преступление, которого они не совершали. И они живут в подполье, помогая людям по пути, почти как...
Morgan Russell Сэр, вы родились в 70-х?
Jeffrey Middleton Да.
Morgan Russell Похоже на Команду А.
Jeffrey Middleton Это и есть Команда А. У вас есть Команда А?
Morgan Russell На самом деле мы расформировали эту программу в 1994 году, сэр.
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Roger Simmons Крылышки для дам.
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Roger Simmons Кто-то заказывал лодку с добавкой приключений?
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