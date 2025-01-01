Linda MiddletonВсю жизнь — 18 лет — твоя мама самый важный человек. А потом... потом вдруг — бац! И тебя как будто нет. И что теперь? Просто смириться? Вот так, и всё?
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Emily MiddletonМне это реально нужно. Я просто хочу, ну, потягивать Май Тай, курить косяк. А потом просто начать пить красное вино по вечерам. Потом виски. И если кто-то спросит: «Ты когда-нибудь была на аяуаске?» — я отвечу: «Нет, это безопасно?» — и попробую. Мне плевать.
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Emily MiddletonСлушай. Вот в чём дело. Там, куда я собираюсь, будет куча...
RuthТы должна знать, что Барб всю жизнь провела в спецназе. Не в этих обычных ерундах. Сейчас она на пенсии, так что у неё нет обычного набора инструментов. Но она сумела кое-что смастерить на ходу. И, я почти уверен, всё это будет применено именно там, где у тебя дырка.
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Emily MiddletonДа. И почему именно Эквадор? Потому что мы не хотели ехать в туристическое место. Знаешь, мы не просто пара белых му###в. Без обид.
Emily MiddletonНет, нет, нет. Я — я — эта работа мне нужна. Ты хоть подумай об этом. Посмотри на остальных сотрудников. Например, на эту с#к#у. Я ни разу не видел, чтобы она что-то делала. Ты здесь ничего не делаешь!
JamesЯ был в Египте. Знаю, сейчас там не самый безопасный момент. Но я поднимался в горы в Иране. Бегал с быками в Испании. Ел ядовитую рыбу-фугу в Японии. Для меня именно такие моменты делают жизнь настоящей.
Emily MiddletonМне нравится всё, что ты говоришь. Твой Инстаграм, наверное, сумасшедший.
JamesО, нет. На самом деле я ни в каких соцсетях не зарегистрирован.
Jeffrey MiddletonЯ тот, кто звонил по делу леди Миддлтон и их ситуации в Южной Америке. Пойдём за ними. Какой план?
Morgan RussellВерно, я сказал ей связаться со мной, когда она доберётся до Боготы. К сожалению, больше я ничего не могу сделать, сэр.
Jeffrey MiddletonХорошо, представляю, у вас есть какой-то отряд коммандос. Может, типа четырёх подпольных преступников, которых судили за преступление, которого они не совершали. И они живут в подполье, помогая людям по пути, почти как...