Jeffrey Middleton Я тот, кто звонил по делу леди Миддлтон и их ситуации в Южной Америке. Пойдём за ними. Какой план?

Morgan Russell Верно, я сказал ей связаться со мной, когда она доберётся до Боготы. К сожалению, больше я ничего не могу сделать, сэр.

Jeffrey Middleton Хорошо, представляю, у вас есть какой-то отряд коммандос. Может, типа четырёх подпольных преступников, которых судили за преступление, которого они не совершали. И они живут в подполье, помогая людям по пути, почти как...

Morgan Russell Сэр, вы родились в 70-х?

Morgan Russell Похоже на Команду А.

Jeffrey Middleton Это и есть Команда А. У вас есть Команда А?