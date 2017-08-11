«Дочь и мать ее»: Рецензия Киноафиши

Американская история похищения

Эмили уволили с работы, бросил парень, и она осталась одна с двумя путевками, не подлежащими возврату. Девушка не отчаялась даже спустя несколько дней наедине с вином и фейсбуком, во время которых так и не смогла найти себе попутчика. Найдя в родительском шкафу альбом с фотографиями бурной молодости матери, Эмили уговаривает ее поехать вместе, твердо уверенная, что сделает этот отдых незабываемым. Вот только Эми и не догадывалась, насколько эта поездка перевернет всю ее жизнь.

Кадр из фильма «Дочь и мать ее»

Режиссер «Тепло наших тел» Джонатан Левин из обычной среднестатистической закваски американской комедии сделал неожиданно действительно забавное произведение, не лишенное аккуратной карикатурности. Начав в стиле довлатовского «Компромисса» новостью про двух похищенных американок весной 2017 года в Эквадоре, Левин оставляет зрителя в неведении, далее раскручивая идею с самого начала.

Эми Шумер со своим, как говорится, размером «plus-size» плавно перекочевала из «Девушки без комплексов» в «Дочь и мать ее», не особо изменившись ни в пропорциях, ни в актерской игре. Впрочем, здесь ее Эмили чуть более взбалмошна, капризна и простовата, примечательна в качестве яркого представителя современного массового общества. Эми слегка гундосит в нос, активно использует молодежный сленг и дружно не воспринимается друзьями. Именно такой, видимо, должна быть типичная американка.

Кадр из фильма «Дочь и мать ее»

Ее мать Линда (Голди Хоун) обладает характером прямо противоположным. Запросы «Как взбодрить приунывшего кота» находятся в ее истории браузера где-то рядом с отчаянным «Как найти свою половинку». Линда слабо владеет социальными сетями, любит обнимашки и, честно говоря, слишком избаловала своих детей. Но именно ее история и ее характер больше всего раскрывается по мере повествования, в процессе чего происходит сближение матери и дочери. Финальный вывод дочери «Моя мама классная!» в итоге не кажется чем-то удивительным отчасти благодаря отменной игре Хоун и химии между двумя главными героинями.

Кадр из фильма «Дочь и мать ее»

Помимо карикатуры на современные реалии общества и существующие в нем стереотипы, градуса тепла и милости, знакомых нам по «Теплу наших тел», в фильме достаточно и минусов. Расстраивают никак себя не раскрывающие Роджер, Руфь и Барт, висящие лишним куском в сценарии и, вероятно, необходимые только для пары-тройки забавных сцен, после которых их судьба остается неизвестной. Каждый из существующих в фильме казусов можно предугадать, равно как и то, к чему приведет курортный роман с горячим Джеймсом. Создается ощущение, что режиссер в лучших традициях «Очень страшного кино» взял самые популярные клише и иронично их попытался обыграть. Впрочем, смерти в фильме настоящие и совсем не смешные.

Кадр из фильма «Дочь и мать ее»

Если не обращать внимания на откровенную компьютерную обработку бедного скорпиона, странную логику похитителей, для которых звонок по роумингу обошелся по стоимости в два выкупа, слабого антагониста, висящих оборванным куском второстепенных персонажей, то «Дочь и мать ее» - вполне милый фильм, ориентированный на женскую аудиторию. Что-то в стиле комедий с Джеки Чаном, только без забавного тандема азиата и европейца, но зато с постоянным апеллированием к гендерным стереотипам и упрямо повторяющейся лингвистической шуткой.

Галина Потапова

В российском прокате с 26 октября 2017 года

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