Наша рецензия

Эмили уволили с работы, бросил парень, и она осталась одна с двумя путевками, не подлежащими возврату. Девушка не отчаялась даже спустя несколько дней наедине с вином и фейсбуком, во время которых так и не смогла найти себе попутчика. Найдя в родительском шкафу альбом с фотографиями бурной молодости матери, Эмили уговаривает ее поехать вместе, твердо уверенная, что сделает этот отдых незабываемым. Вот только Эми и не догадывалась, насколько эта поездка перевернет всю ее жизнь. Кадр из…