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Джонатан Левин
Джонатан Левин
Jonathan Levine
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Джонатан Левин
Jonathan Levine
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Дата рождения
18 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Джонатана Левина
Родился 18 июня 1976 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джонатана Левина
Та еще парочка
комедия
2019, США
6.0
Дочь и мать ее
комедия
2017, США
4.0
Рождество
комедия
2015, США
6.0
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.0
Жизнь прекрасна
драма, комедия
2011, США
8.0
Безумие
драма, комедия
2008, США
8.0
Все парни любят Мэнди Лейн
триллер, ужасы
2006, США
4.0
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Новости звезд на нашем канале Телеграм
Работая над мини-сериалом «Девять совсем незнакомых людей», Николь Кидман пять месяцев не выходила из образа
Весь период производства звезда отзывалась исключительно на имя своего персонажа.
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9 августа 2021 11:52
Hulu выпустил полноценный трейлер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман в главной роли
Звездная экранизация романа Лианы Мориарти выйдет уже этим летом.
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14 июня 2021 10:08
Николь Кидман обещает исцеление в первом тизере мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей»
Новый проект от создателя «Большой маленькой лжи» выйдет на Hulu.
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26 апреля 2021 10:18
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