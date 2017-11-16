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Мифы Мифы
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Мифы 2017 / Россия
3.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Мифы»

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Кто сказал, что все дороги ведут в Рим?! – Не верьте, уважаемые, вас обманули. Все дороги ведут в Москву. Да-да, именно так. Поэтому в один не самый прекрасный день некий гражданин Греции, плывущий на плоту с Балканского полуострова по своим делам, немножечко заплутал и причалил в пешей доступности от Москва-Сити. (Да-да, вы правильно поняли: непрямой потомок Одиссея приплыл в Москву из Греции на плоту… зимой (!)) Так вот. Приплыл он, значит, глядит – неподалеку бомонд…

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Лилия Пермина 16 ноября 2017, 19:01
Оценка
Фильм по жанру-буффонада, что редко выходит на экраны.Гротескные персонажи, юмор на грани фола, выдуманные ситуации и натянутый хеппи-энд. Приятно посмотреть на знаменитостей, хотя то, что они делают на экране, включая танцы и пение-вызывает некоторое недоумение. Фильм- для тех, кто не пропускает появление любимых актеров на экране и только.
16 ноября 2017, 19:01 Ответить
niv123 26 ноября 2017, 12:46
Это полное дерьмо, а не фильм. Пустая трата денег. По собрали в один фильм весь свой "бомонд". Нормально сюжета нет, да еще и воют весь фильм.
Моя оценка -2 (минус два балла по пятибалльной системе). Потратил зря время и деньги. Не ожидал такого.
26 ноября 2017, 12:46 Ответить
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