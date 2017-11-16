Наша рецензия

Кто сказал, что все дороги ведут в Рим?! – Не верьте, уважаемые, вас обманули. Все дороги ведут в Москву. Да-да, именно так. Поэтому в один не самый прекрасный день некий гражданин Греции, плывущий на плоту с Балканского полуострова по своим делам, немножечко заплутал и причалил в пешей доступности от Москва-Сити. (Да-да, вы правильно поняли: непрямой потомок Одиссея приплыл в Москву из Греции на плоту… зимой (!)) Так вот. Приплыл он, значит, глядит – неподалеку бомонд…