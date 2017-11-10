«Мифы»: Рецензия Киноафиши

И смех… и грек

Кто сказал, что все дороги ведут в Рим?! – Не верьте, уважаемые, вас обманули. Все дороги ведут в Москву. Да-да, именно так. Поэтому в один не самый прекрасный день некий гражданин Греции, плывущий на плоту с Балканского полуострова по своим делам, немножечко заплутал и причалил в пешей доступности от Москва-Сити. (Да-да, вы правильно поняли: непрямой потомок Одиссея приплыл в Москву из Греции на плоту… зимой (!)) Так вот. Приплыл он, значит, глядит – неподалеку бомонд московский пирует. И стал наш эллин вместе с ними тусить. Тусить да лапшу элите московской на ее бомондские уши вешать. Мол, способен я, потомственный грек, исцелить любую напасть античными мифами.

Федор Бондарчук в фильме «Мифы»

Элита, конечно, очень обрадовалась. Очень! И давай греческого Ваньку своими проблемами нагружать. А проблем у богачей, как известно, всегда хватает. Вот известный артист (Сергей Безруков), сыгравший уже все роли на свете, – он готов утопиться в депрессии, ведь роли-то кончились. Вот последняя надежда кино российского (Федор Бондарчук), убегающий от братков: в лохматые 90-е он им задолжал миллион. Вот шоумен (Иван Ургант), который искрится шутками даже на похоронах. А вот хозяин Москвы, могущий все… кроме самого важного: затащить в постель сестру своей законной супруги. Впрочем, о супруге-то (Паулина Андреева) разговор особый. Дело в том, что скромный взор ее испепелил сбившегося с пути грека – и непутевый эллин влюбился…

Паулина Андреева в фильме «Мифы»

В одном из своих интервью Александр Молочников пожаловался, что журналисты зачем-то окрестили его «Мифы» «комедией абсурда». Мол, такое жанровое определение не соответствует действительности, да и вообще никаких жанровых границ он не придерживался. Просто хотел сделать фильм в духе Вуди Алена, да и всё. Ну, что тут скажешь… Дух великого Вуди фильм, к сожалению, не посетил, а вот жанровая «разноголосица», выбранная в качестве ориентира, ни к чему хорошему не привела. И, кстати, будь «Мифы» действительно «комедий абсурда», ситуация была бы не столь плачевной: тогда многие глупости (а местами и откровенную белиберду) можно было бы оправдать хотя бы жанром. И за этим «оправданием» можно было бы прятаться, как за ширмой. Но в данном случае у авторов нет и того.

Сергей Безруков в фильме «Мифы»

По сути, «Мифы» - это дорогущий капустник. Трехгрошовый по содержанию, но зато упакованный в дизайнерский сарафанчик из люрекса и гламура. Но даже не в этом беда – беда в том, что сарафанчик-то сшит… гм, как бы помягче… не лучшим образом. И капустник то скатывается в слезливую мелодраму редчайшей наивности, то пытается притвориться мюзиклом. Последнее выходит не очень убедительно по многим причинам. Во-первых, в «Мифах» нет ни одной хоть сколько-нибудь запоминающейся мелодии (кавер «Посмотри в глаза», не в счет, разумеется), к тому же на первом плане в песнях всегда остается текст – нелепый и жуткий. (Как Вам строчка: «Красавиц получают одни *овнюки»?! – ударная фраза из песни влюбленного юноши, кстати). Во-вторых, по-настоящему шикарно поет, пожалуй, только Безруков, во всех остальных случаях мы слышим так называемое «актерское пение», а оно, в общем-то, «на любителя».

Игорь Верник в фильме «Мифы»

Что же касается сценария, то тут даже не беда – катастрофа. Под «шапкой» основного сюжета (приезд грека в Москву и его влюбленность в жену градоначальника) авторы собрали несколько анекдотов, которые посчитали смешными. И некоторые из них действительно таковыми являются (например, шутка про Безрукова, у которого закончились роли). Но сделав упор на мега-известных персонажей, которые стебутся сами над собой, сценаристы совсем забыли, что просто пригласить звезду в кадр и заявить смешную ситуацию мало – ситуацию надо развивать и обыгрывать. Иначе получается пшик. Взять того же Безрукова… Ну, сыграл он все роли – и что?! Грек дал ему «таблетку от памяти» (не хочу спойлерить, извините), и артист всё забыл. На том «анекдот» и закончился. Смешно? – Нет. Интересно? – Не очень.

Ирина Розанова в фильме «Мифы»

Да, я понимаю, что планировалась пародия, стеб, фарс и т.д. Однако фарс фарсом, а ерунда – ерундой. Если персонажи ведут себя нелогично – ни интереса, ни симпатии к происходящему нет. Что, разве депутат чего бы то ни было в состоянии отменить приказ мэра? А мэр не может запретить поэтический вечер, на котором будут порочить его честь и достоинство? И что, за «убийство» нескольких человек иностранца всего лишь… депортируют?! Про тотальную наивность персонажей я и вовсе молчу. Они вообще поголовно выглядят идиотами. Что же касается гэгов… Здесь «Мифы» напоминают американские горки. Хорошие, в общем, шутки (например, «слово «москвич» в переводе на греческий – это человек без проблем») чередуются с настоящей белибердой. Типа «ой, *опа заговорила человеческим голосом». Как смешно-то, ага.

Паулина Андреева в фильме «Мифы»

Вот и выходит, что почти единственный луч света в этом темном царстве – актеры. Да, кто-то просто использует свое обаяние или привычную маску, кто-то вкалывает – но не халтурит никто. Мне, например, очень понравилась Ксения Раппопорт в роли полубезумной поэтессы-нимфоманки, другие выделяют Безрукова, Ирину Розанову и т.д. Но, к сожалению, даже самый гениальный актер слабый фильм не спасет: это выглядит, как попытка обогреть Северный полюс. Поэтому «Мифы» так и остаются аляповатым капустником, помпезной вечеринкой «для своих», гламурным «пшиком» - амбициозным и бестолковым.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 16 ноября 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Мифы»