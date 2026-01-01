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Янис Пападопулос
Yiannis Papadopoulos
Киноафиша
Персоны
Янис Пападопулос
Янис Пападопулос
Yiannis Papadopoulos
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Яниса Пападопулоса
Родился в Греции.
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Популярные фильмы
7.4
Перед полуночью
(2013)
6.7
Новак
(2025)
6.1
Парень, который питался птичьим кормом
(2012)
Фильмография Яниса Пападопулоса
6.7
Новак
Novak
драма, фантастика
2025, Греция / Индия / Швейцария
3.8
Мифы
Mify
комедия
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Перед полуночью
Before Midnight
драма
2013, США
Смотреть трейлер
6.1
Парень, который питался птичьим кормом
To agori troei to fagito tou pouliou
драма
2012, Греция
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