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Постер фильма Сирано де Бержерак
Киноафиша Фильмы Сирано де Бержерак

Сирано де Бержерак

, 2022
Cyrano de Bergerac
Россия / спектакль / 18+
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Постер фильма Сирано де Бержерак
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О фильме

«Он был поэтом, но поэм не создал!..Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!»Постановка знаменитой пьесы на сцене МХТ – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии.Егор Перегудов: «В пьесе огромное количество персонажей, у нас же их осталось только семь. Впрочем, кого-то мы и добавили: у нас есть музыканты и поэты, и даже внутренний мир Сирано – его мысли, фантазии. В спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТ – и мы все вместе сочиняем стихи, музыку, и спектакль прорастает зонгами – наивными, яростными и очень талантливыми. Мы надеемся, что ребята привнесут в спектакль энергию, с одной стороны, собственного понимания мира, а с другой – протеста против этого мира. По способу высказывания хочется приблизиться к любимовскому Театру на Таганке, когда он был молодым, бескомпромиссным и очень внятным.«Сирано де Бержерак» – это пьеса, в которой люди решают свои проблемы при помощи шпаги, поэтому у нас на сцене фехтуют. Но важно понимать, что Ростан писал своего «Сирано» через двести лет после жизни его реального прототипа, это XVII век, придуманный в конце века XIX, романтически преломленная реальность. И это даёт нам право, пользуясь теми правилами игры, что заложены драматургом, тоже сочинять свой мир, заново перепридумывать его. Мы берём историческое фехтование и размышляем, что такое фехтование сегодня, в XXI веке. Что это за способ общения – обмен уколами? Например, комментарии к постам в Фейсбуке – что это, как не словесный укол? Как это работает сейчас? В мире Сирано существует кодекс чести, есть правила, которые ты не можешь нарушить даже в поединке с соперником. Сейчас у нас принципиально нет никаких правил. Хотя я думаю, что и во времена Ростана их тоже особо уже не было и это как раз то, по чему он тосковал».

В ролях

Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Cyrano de Bergerac
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Roxane
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Christian
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
De Guiche
Антон Ефремов
Ligniere
Александр Усов
Ragueneau
Режиссер Егор Перегудов
Сценарист Эдмон Ростан
Композитор Sergey Filippov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 ноября 2022
Дата выхода
2 ноября 2022 Казахстан 16+
Другие названия
Cyrano de Bergerac

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 августа 2026

Отзывы о фильме

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Формула Кино ЦДМ
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

«Сирано де Бержерак» в кинотеатрах

вт 1 сб 19 сб 26
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