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Сирано де Бержерак Сирано де Бержерак
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Сирано де Бержерак, 2022

2022 / Россия
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О фильме

«Он был поэтом, но поэм не создал!..Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!»Постановка знаменитой пьесы на сцене МХТ – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии.Егор Перегудов: «В пьесе огромное количество персонажей, у нас же их осталось только семь. Впрочем, кого-то мы и добавили: у нас есть музыканты и поэты, и даже внутренний мир Сирано – его мысли, фантазии. В спектакле задействованы студенты Школы-студии МХАТ – и мы все вместе сочиняем стихи, музыку, и спектакль прорастает зонгами – наивными, яростными и очень талантливыми. Мы надеемся, что ребята привнесут в спектакль энергию, с одной стороны, собственного понимания мира, а с другой – протеста против этого мира. По способу высказывания хочется приблизиться к любимовскому Театру на Таганке, когда он был молодым, бескомпромиссным и очень внятным.«Сирано де Бержерак» – это пьеса, в которой люди решают свои проблемы при помощи шпаги, поэтому у нас на сцене фехтуют. Но важно понимать, что Ростан писал своего «Сирано» через двести лет после жизни его реального прототипа, это XVII век, придуманный в конце века XIX, романтически преломленная реальность. И это даёт нам право, пользуясь теми правилами игры, что заложены драматургом, тоже сочинять свой мир, заново перепридумывать его. Мы берём историческое фехтование и размышляем, что такое фехтование сегодня, в XXI веке. Что это за способ общения – обмен уколами? Например, комментарии к постам в Фейсбуке – что это, как не словесный укол? Как это работает сейчас? В мире Сирано существует кодекс чести, есть правила, которые ты не можешь нарушить даже в поединке с соперником. Сейчас у нас принципиально нет никаких правил. Хотя я думаю, что и во времена Ростана их тоже особо уже не было и это как раз то, по чему он тосковал».

Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Кузьма Котрелев
Кузьма Котрелев
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Антон Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сирано де Бержерак 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Водный
19:30 от 750 ₽
Киномакс Мозаика
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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«Сирано де Бержерак» в кинотеатрах

ср 19
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный Водный стадион
2D
19:30 от 750 ₽
Киномакс Мозаика Кожуховская
2D
19:30 от 750 ₽
Киномакс Пражская Пражская
2D
19:30 от 750 ₽
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