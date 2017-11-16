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Мифы. Трейлер
Мифы. Трейлер
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Дата публикации: 7 сентября 2017
Мифы
– все звезды российского шоу-бизнеса в одном фильме!
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Лилия Пермина
16 ноября 2017, 19:01
Оценка
Фильм по жанру-буффонада, что редко выходит на экраны.Гротескные персонажи, юмор на грани фола, выдуманные ситуации и натянутый хеппи-энд. Приятно посмотреть на знаменитостей, хотя то, что они делают на экране, включая танцы и пение-вызывает некоторое недоумение. Фильм- для тех, кто не пропускает появление любимых актеров на экране и только.
16 ноября 2017, 19:01
2
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niv123
26 ноября 2017, 12:46
Это полное дерьмо, а не фильм. Пустая трата денег. По собрали в один фильм весь свой "бомонд". Нормально сюжета нет, да еще и воют весь фильм.
Моя оценка -2 (минус два балла по пятибалльной системе). Потратил зря время и деньги. Не ожидал такого.
26 ноября 2017, 12:46
0
1
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Моя оценка -2 (минус два балла по пятибалльной системе). Потратил зря время и деньги. Не ожидал такого.
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