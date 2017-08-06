Тайна 7 сестер, 2017

«Тайна 7 сестер» - это новый фантастический триллер от создателя дилогии «Мёртвый снег» и фильма «Охотники на ведьм» - норвежца Томми Виркола. В картине снялись очень узнаваемые актёры, среди которых Уиллем Дефо («Святые из Бундока», «Английский пациент»), Нуми Рапас (шведская трилогия «Миллениум», «Прометей»), Гленн Клоуз («101 далматинец», «Роковое влечение») и другие.

Фильм «Тайна 7 сестер» перенесёт зрителей в такой мир, где в каждой семье можно рожать всего лишь одного ребёнка. Однако по роковой шутке судьбы у одной пары рождается сразу семь сестёр-близняшек. Чтобы сохранить всех, герои идут на опасный шаг. Они дают девочкам имена в честь дней недели, и каждая из них может выходить в свет только в свой день. Но внезапно Понедельник бесследно исчезает, что выливается в череду ужасных событий...

В недалеком будущем Земля сталкивается с проблемой перенаселения планеты. Чтобы избежать массового голода, компании начинают выпускать генно-модифицированные продукты, но это приводит к появлению мутации — многоплодия, причем рождаются преимущественно близнецы. Объединенному правительству приходится ввести ограничение “Одна семья — один ребенок”, а в случае рождения большего количества детей, оставляют лишь одного, погружая “лишних” в криосон.

Из-за смерти дочери при родах, Терренс Сеттман становится дедушкой сразу семерых девочек-близняшек. Терренс идет на преступление, оставляя всех и регистрируя только одно имя — Карен Сеттман. Дома он называет девочек по дням недели: Понедельник, Вторник, Среда и т.д. Большую часть времени они вынуждены скрываться от посторонних глаз в квартире, поочередно выходя на улицу только в “свой” день недели.

Но постоянно жить в убежище, изображая одну и ту же личность, оказывается непростой задачей. Хотя близняшки похожи как две капли воды, у них совершенно разные характеры. А если с одной из них что-то случится, то остальным придется сделать с собой то же самое...