Тайна 7 сестер, 2017

«Тайна 7 сестер» - это новый фантастический триллер от создателя дилогии «Мёртвый снег» и фильма «Охотники на ведьм» - норвежца Томми Виркола. В картине снялись очень узнаваемые актёры, среди которых Уиллем Дефо («Святые из Бундока», «Английский пациент»), Нуми Рапас (шведская трилогия «Миллениум», «Прометей»), Гленн Клоуз («101 далматинец», «Роковое влечение») и другие.
Фильм «Тайна 7 сестер» перенесёт зрителей в такой мир, где в каждой семье можно рожать всего лишь одного ребёнка. Однако по роковой шутке судьбы у одной пары рождается сразу семь сестёр-близняшек. Чтобы сохранить всех, герои идут на опасный шаг. Они дают девочкам имена в честь дней недели, и каждая из них может выходить в свет только в свой день. Но внезапно Понедельник бесследно исчезает, что выливается в череду ужасных событий...
В недалеком будущем Земля сталкивается с проблемой перенаселения планеты. Чтобы избежать массового голода, компании начинают выпускать генно-модифицированные продукты, но это приводит к появлению мутации — многоплодия, причем рождаются преимущественно близнецы. Объединенному правительству приходится ввести ограничение “Одна семья — один ребенок”, а в случае рождения большего количества детей, оставляют лишь одного, погружая “лишних” в криосон.
Из-за смерти дочери при родах, Терренс Сеттман становится дедушкой сразу семерых девочек-близняшек. Терренс идет на преступление, оставляя всех и регистрируя только одно имя — Карен Сеттман. Дома он называет девочек по дням недели: Понедельник, Вторник, Среда и т.д. Большую часть времени они вынуждены скрываться от посторонних глаз в квартире, поочередно выходя на улицу только в “свой” день недели.
Но постоянно жить в убежище, изображая одну и ту же личность, оказывается непростой задачей. Хотя близняшки похожи как две капли воды, у них совершенно разные характеры. А если с одной из них что-то случится, то остальным придется сделать с собой то же самое...
Компания “Netflix” купила права на трансляцию фильма в США и на других рынках.
Оригинальное название фильма: “Что случилось с Понедельник”.
В процессе постпродакшена название фильма изменилось на «Семь сестер», но когда права на фильм приобрел “Netflix”, ему вернули прежнее название: «Что случилось с Понедельник».
Фильм полностью снят в Румынии.
Фильм был снят за 94 дня.
В 2010 году оригинальный сценарий Макса Боткина попал в так называемый “Черный список лучших сценариев” — список перспективных сценариев еще не изданных фильмов, составляемый по результатам опроса руководителей киностудий и продюсерский компаний.
Взрослых сестер можно отличить по прическе: Воскресенье — конский хвост, Понедельник — длинные волнистые волосы, Вторник — рыжая, Среда — волосы средней длины, Четверг — короткие волосы, Пятница — вязаная шапка, Суббота — платиновый блонд.
В начальных титрах несколько кадров затопленного города относятся к урагану “Катрина” 2005 года.
В 2011 году Мортен Тильдум был закреплен в проекте в качестве режиссера, но в конце-концов он выбрал фильм “Игра в имитацию” в качестве своего следующего проекта.
Логотип “CAB” (Бюро по распределению детей) намерено стилизован таким образом, чтобы его можно было прочитать как “GOD” (в переводе с английского — бог).
Примерно на 103 минуте, когда агенты “CAB” следуют вдоль проводов в центр обработки данных, можно заметить, что электронные замки (настенные устройства безопасности) на самом деле являются игровой USB-клавиатурой “Logitech G13”.
Фамилия Сеттман звучит почти так же, как “Сеттимана”, что в переводе с итальянского означает “неделя”.
Комната в детском распределительном бюро, где находится девочка перед тем, как погрузиться в криосон, имеет номер 421. 4 + 2 + 1 = 7.
Премьера фильма состоялась на Кинофестивале в Локарно в 2017 году.
Джессика Кинг из журнала «Variety» назвала фильм «нелепым, жестоким, забавным, тупым научно-фантастическим боевиком». В то же время, по её мнению, несмотря на то, что «в сюжете полно дыр, а персонажи Рапас сильно отличаются, у фильма есть все шансы стать культовым».
История схожа с историей Курта Воннегута “2BR02B”, в которой население уравновешивалось до определенного числа, и на каждого новорожденного приходился один умирающий.
Решение проблемы с перенаселением, предложенное Кейман, возможно было вдохновлено рассказом Фрэнка Герберта “Исчезнувшие собаки”.
В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях – каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…